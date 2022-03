Bergauf-Lauf: Faschingsausklang am Voithenberg

Am Voithenberg, dem Skiberg in Furth im Wald im Landkreis Cham, findet am Faschingsdienstag um 16.30 Uhr wieder der traditionelle "Voithenberger MountainRun" statt. Veranstalter ist der Skiclub Furth im Wald, der diesen sportlichen Faschingsausklang heuer zum zehnten Mal durchführt.

Es geht den Berg hinauf

Die Teilnehmer laufen den Skihang am Voithenberg hinauf, Erwachsene die gesamte 1.400 Meter lange Strecke, bei der sie 300 Höhenmeter überwinden müssen. Kinder müssen nur die Strecke bis zur Mittelstation schaffen. Das sind 550 Meter, bei 110 Höhenmetern Unterschied. Man darf zu Fuß, aber auch mit Langlauf- oder Tourenskiern laufen - je nachdem, was einem gerade sinnvoller erscheint.

Der Skihang ist inzwischen eine Mischung aus Altschnee und graugrüner Wiese. Der Skibetrieb am Voithenberg ist schon länger eingestellt.

Pokale und Sachpreise

Die schnellsten Läufer werden mit Pokalen geehrt. Damit aber auch die langsameren etwas davon haben, werden am Ende noch Sachpreise verlost - vom Tankgutschein bis zur Freibadkarte. Wer mag, kann mit Faschingskostümierung am Lauf teilnehmen. Es gibt aber auch viele, die den Lauf als sportliche Veranstaltung ernst nehmen, so der Skiclub.

Das frühere gemütliche Beisammensitzen im "Liftstüberl" zum Faschingsausklang entfällt heuer coronabedingt. Angemeldet haben sich rund 60 Teilnehmer.