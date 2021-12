"Benedetta" von Paul Verhoeven: Erotik im Frauen-Kloster

Die junge Benedetta soll in ein Kloster eintreten, so wünschen es ihre Eltern. Im Italien des 17. Jahrhunderts reisen sie mit der Kutsche ins toskanische Pescia, wo sie die Elfjährige der Äbtissin des Theatiner-Ordens anvertrauen. Was sich als nicht so einfach erweist, denn die Oberin ist durchaus geschäftstüchtig und zudem rhetorisch geschickt. Sie fordert eine Art Mitgift für Jesus‘ neue Braut. Charlotte Rampling spielt die Oberin mit einer Brillanz, die den Zuschauer verleitet, sie sich etwa bei harten politischen Verhandlungen vorzustellen, beim Abschließen eines Koalitionsvertrages oder bei Gesprächen zu einem Atomabkommen. An ihr würden alle scheitern.

Die katholische Kirche funktionierte damals wie ein höchst profitables Wirtschaftsunternehmen. Allein die Szene mit Rampling gleich zu Beginn lohnt diesen klugen, provokanten und stellenweise auch sehr komischen Film.

Charlotte Rampling wird im Laufe des Films zur Kontrahentin Benedettas, gespielt von Virginie Efira, die schließlich von den Nonnen noch vor ihrem 30. Lebensjahr zur neuen Äbtissin des Klosters gewählt wird. Das Duell zwischen den beiden Alphafrauen inszeniert Paul Verhoeven atmosphärisch dicht, mit Räumen erhaben ausgeleuchtet durch Kerzen sowie mit trashig überhöht inszenierten Szenen von Wundern: Benedetta trägt die Wundmale an Händen, Füßen und Stirn. Und plötzlich spricht Jesus auch noch durch ihren Mund zu den Mitschwestern, wobei die Stimme bisweilen klingt wie der Teufel.

"Jesus war talentiert ... "

Paul Verhoeven ist nicht gläubig, aber interessiert sich für Religion, ist – das beseelt den Film – neugierig, was Glaube bedeutet, bedeuten kann und wie religiöse Gemeinschaften funktionieren. Er schrieb ein Buch über "Jesus von Nazareth", veröffentlicht 2008, das lesenswert ist.

"Jesus war ein sehr talentierter Mann", sagt Verhoeven, "und er war ein Mensch und kein halber Gott. Was sonst. Ich bin ein großer Fan von Jesus. Er brachte uns viel bei über ethisches richtiges Verhalten, Dinge, denen wir folgen sollten, was wir aber leider nie tun. Wen gibt es sonst noch auf dem Planeten, der vorschlägt: Liebe Deinen Feind! Wer besitzt sonst noch so ein hohes ethisches Niveau?"

Paul Verhoeven nähert sich raffiniert, weil nie eindeutig, der religiösen Inbrunst – balanciert geschickt zwischen Blasphemie und Gottesfürchtigkeit, nähert sich Benedetta als stilisierter Heiliger, aber auch der realen Figur, die wegen einer lesbischen Beziehung im Kloster schließlich verurteilt wurde und nach 35 Jahren im Gefängnis erst im Alter von 70 in Pescia starb.

Lehrstunde über Religion, Populismus und Heuchelei

Der Film basiert auf den damaligen Prozessakten, die die US-Historikerin Judith Brown rund 350 Jahre später in Italien entdeckte und 1986 als Buch veröffentlichte, bei Reclam auch auf Deutsch.

"Benedetta" ist eine der weiteren starken eigenwilligen Frauenfiguren im filmischen Kosmos von Paul Verhoeven, man denke nur an "Basic Instinct", "Showgirls" oder zuletzt "Elle" mit Isabelle Huppert. Und natürlich frönt er auch wieder seiner herausfordernden Lust in der Darstellung von Erotik und Sexualität. So kommt ein aus einer Marienstatue geschnitzter Dildo zum Einsatz, was bereits in Cannes beim Festival für Aufregung sorgte, letztlich aber nichts daran ändert, dass "Benedetta" uns – durchaus zeitgemäß – einen Spiegel vorhält: in Sachen Religion, Heuchelei, Populismus und auch dem Umgang mit einer Pandemie. Am Ende des Films wütet die Pest in Pescia.