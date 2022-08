Belästigungsvorwürfe: Kevin Spacey muss 31 Millionen $ zahlen

Kevin Spacey (63) kommt wohl nicht darum herum, der Produktionsfirma Media Rights Capital (MRC), die einst die Erfolgsserie "House of Cards" herstellte, eine millionenschwere Entschädigung wegen Fehlverhaltens zu zahlen. Los Angeles County Richter Mel Red Recana urteilte jedenfalls nach übereinstimmenden US-Medienberichten, dass es den Anwälten von Spacey nicht gelungen sei, den Urteilsspruch eines unabhängigen Mediators vom Oktober 2020 als "irrational" erscheinen zu lassen und damit eine abermalige Befassung mit dem Fall durch ein ordentliches Gericht zu ermöglichen. Der Gutachter habe auch nicht seine Kompetenzen überschritten, außerdem war seine Entscheidung von einem dreiköpfigen Berufungsgremium bestätigt worden.

Der Mediator hatte damals entschieden, Spacey müsse 29,5 Millionen US-Dollar an MRC bezahlen, weil er sich grob vertragswidrig verhalten habe. Es ging um Fälle von sexueller Belästigung im Zusammenhang mit den Dreharbeiten. 1,2 Millionen US-Dollar sollte der Schauspieler zusätzlich für Anwaltskosten berappen, dazu noch gut 200.000 US-Dollar für Aufwendungen, die MRC in der Sache hatte. Das alles sei im Gegensatz zu den Behauptungen von Spacey sehr "rational" gewesen, so Richter Recana jetzt. Selbst wenn die Angelegenheit "strittig" gewesen wäre, hätte der ursprüngliche Urteilsspruch erst mal Bestand gehabt, so der Jurist. Die Fragwürdigkeit der Entscheidung des Mediators nachzuweisen, seien die Anwälte von Spacey nicht mal "nahe gekommen".

Es ging um fünf Fälle von Belästigung

Das Hauptargument der Verteidiger des Schauspielers: MRC habe die ganze Dimension der Belästigungsvorwürfe zum Zeitpunkt des Rauswurfs noch gar nicht kennen können - es ging, wie sich nach internen Ermittlungen herausstellte, um fünf Fälle. Weil das aber zunächst nicht bekannt gewesen sei, sei die Vertragsstrafe zu hoch ausgefallen. Außerdem habe der Vertrag von Spacey gar keine Klausel über die Folgen von "moralischem Fehlverhalten" enthalten.

Spacey drehte gerade als Hauptdarsteller Francis "Frank" Underwood an der letzten Staffel von "House of Cards", einer Streaming-Serie über Intrigen und Machenschaften in der US-Politik, als im Oktober 2017 erstmals Medienberichte über angebliche sexuelle Belästigungen von Filmcrew-Mitgliedern durch den Star erschienen. Netflix-Boss Ted Sarandos entschied daraufhin am 2. November des Jahres, dass Spacey "unter keinen Umständen" mehr im Finale der Serie auftauchen dürfe. Das erforderte kostspielige Änderungen, etwa neue Drehbücher.

Erst im Juni hatte ein New Yorker Richter entschieden, dass der Schauspieler Anthony Rapp (50) gegen Spacey wegen Belästigungen in den achtziger Jahren gerichtlich vorgehen darf. Zum Zeitpunkt der Vorfälle war Rapp 14. Auch in Großbritannien kam es zu Anzeigen in drei weiteren Fällen gegen den 62-jährigen Hollywood-Star.