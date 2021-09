Belästigungs-Vorwürfe: Prozess gegen Jan Fabre beginnt im März

Bei einem Vorbereitungstermin im zuständigen Gericht in Antwerpen wurde jetzt der weitere Zeitplan im aufsehenerregenden Strafprozess gegen Jan Fabre (62) beschlossen: Demnach ist die zweitägige Verhandlung auf den 25. März und den 1. April nächsten Jahres angesetzt. Dort werde der weltbekannte Künstler dann auch aussagen, so seine Anwältin Eline Tritsmans. Sie sagte gegenüber belgischen Medien, ihr Mandant werde in der Öffentlichkeit "unzutreffend" und "karikierend" dargestellt: "Er hat keine Straftaten begangen und das werden wir vor Gericht beweisen."

Die Vorwürfe gegen Fabre stehen seit September 2018 im Raum. Damals unterzeichneten zwanzig ehemalige Mitarbeiter von ihm, vor allem Tänzerinnen und Tänzer, einen offenen Brief, in dem sie von massiven Einschüchterungsversuchen, Mobbing, sexuellen Übergriffen und "Psychofolter" berichteten. So soll Fabre von Tänzerinnen Sex verlangt haben, bevor er sie mit solistischen Partien betraute. Die zuständige Behörde für Arbeitssicherheit leitete daraufhin Untersuchungen ein, im vergangenen Juni klagte der Staatsanwalt Fabre an. Zwanzig Personen, darunter zwölf nach eigener Aussage Geschädigte, sind am Verfahren beteiligt.

"Noch nie Probleme" mit Kollegen?

Der in Antwerpen geborene und lebende Fabre leitet die Tanzcompagnie "Troubleyn" und wurde mit seinen Gesamtkunstwerken bekannt, bei denen er gleichzeitig Ausstatter, Regisseur und Choreograph war. Er gilt als wichtiger Wegbereiter des "performativen Theaters". Er war Gast bei den Salzburger Festspielen ("Requiem für eine Metamorphose"), bei der Biennale in Venedig und der documenta IX in Kassel (1992). Mit seiner "Orgy of Tolerance" war er 2009 in der Muffathalle in München zu erleben. Zuletzt erregte er 2018 mit seiner 24-Stunden-Performance "Mount Olympus: To Glorify the Cult of Tragedy" , einer Art Dionysos-Theater, Aufsehen. Es wurde als "Orgie des Wahnsinns, der Mordanschläge und der Musik" und "halluzinogene Vision von Themen Homers" angepriesen und war mit 27 Mitwirkenden besetzt.

In einem Interview mit den belgischen VRT News hatte Fabre behauptet, "noch nie Probleme" mit seinen Kollegen gehabt zu haben: "Es sollte immer gegenseitiger Respekt herrschen. Und ganz sicherlich bei meiner Arbeitsweise. Meine Schauspieler und Tänzer, sowohl Männer als auch Frauen, kommen sich körperlich und geistig sehr nahe und das geht nur durch Vertrauen. Vertrauen ineinander und in die Macher, mit denen sie zusammenarbeiten. Das hat immer super geklappt."

In Belgien tritt die "Troubleyn"-Compagnie seit drei Jahren nicht mehr auf, ein Termin bei der Tanzbiennale in Charleroi am 30. Oktober wurde kürzlich abgesagt. Dort sollte Fabres neueste Arbeit "The Fluid Force of Love" aufgeführt werden. Direktorin Annie Bozzini hatte auf die "erregten Debatten" in den sozialen Medien verwiesen und behauptet, die "Sicherheit und Unversehrtheit" von Mitwirkenden und Publikum könnten nicht garantiert werden.