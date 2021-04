Bekannt aus "Sturmhöhe": Literaturfans fürchten um Moor-Biotop

Schauerliches ereignet sich in der Familien-Saga "Sturmhöhe" (1847), und ein Hochmoor ist dafür der perfekte Schauplatz. Der mehrfach verfilmte Roman von Emily Brontë, dessen Handlung sich über drei Generationen erstreckt, gilt längst als Klassiker der viktorianischen Literatur, ebenso wie Charlotte Brontës autobiografisch geprägter Gouvernanten-Roman "Jane Eyre", der ebenfalls 1847 erschien. Ohne die düstere, urwüchsige, windumtoste Landschaft von Yorkshire wären beide Werke undenkbar. Die eigenbrötlerischen, herb-selbstbewussten Brontë-Schwestern wurden hier geboren und begraben, ihre Fans können in der Gegend einen 69 Kilometer langen Tourismus-Pfad abklappern, der zu den Lebensstationen der Autorinnen führt. Ein malerisches Felsenareal wurde eigens vor drei Jahren saniert und zieht jährlich rund 30.000 Besucher an. Die Steine wurden eigens mit Gedichten von Brontë-Bewunderin Kate Bush, Carol Ann Duffy, Jeanette Winterson und der schottischen Poetin Jackie Kay graviert.

"Statt Aussicht nur noch Mauern und Zäune"

Doch das hinderte die Stadtväter von Bradford nicht daran, im Geburtsort der Brontës, Thornton, jetzt ein Neubaugebiet auszuweisen, das auf mehreren Gemarkungen insgesamt rund 150 Eigenheime umfassen soll. Die Hügel seien seit "Jahrhunderten" unberührt, so die englische Presse, und das Biotop sei Landschaftsschutzgebiet. Kein Wunder, dass Brontë-Anhänger buchstäblich Sturm laufen gegen das Immobilienprojekt. Anwohner und Schriftsteller Michael Stewart beklagt, dass die Aussicht "vollständig zerstört" werde: "Statt durch wunderschöne Felder zu gehen mit unbeeinträchtigten Blicken auf das Tal unterhalb, werden Besucher an Mauern, Zäunen und den Rückwänden von Häusern entlang spazieren." Dabei habe die Stadt überall Schilder aufgestellt, auf denen der Landstrich als "Brontë Country" bezeichnet wird. Überhaupt seien die Schwestern nach Shakespeare und Charles Dickens das größte literarische Pfund, mit dem die Insel wuchern könne.