Bekannt aus Sitcoms wie "Modern Family": Fred Willard ist tot

Bis zum Ende seines Lebens konnte Fred Willard seinem Beruf, dem Schauspielen, nachgehen, sagte seine Tochter Hope in US-Medien. Nun sei er friedlich eingeschlafen.

Der Darsteller war für seine Nebenrollen in beliebten Sitcoms wie "Roseanne", "Alle lieben Raymond" oder zuletzt "Modern Family" auch Menschen in Deutschland ein Begriff. Freitagnacht (Ortszeit) ist er im Alter von 86 Jahren in Los Angeles gestorben.

Sein Spezialität waren komische Rollen, die er in den letzten vierzig Jahren nicht nur im Fernsehen, sondern auch in Film-Komödien wie "Wedding Planner" oder "Anchorman" zeigte.