Bekannt als Uhura aus Star Trek: Nichelle Nichols gestorben

Die US-amerikanische Schauspielerin Nichelle Nichols ist gestorben. Wie ihr Sohn Kyle Johnson über Nichols' Instagram-Account mitteilte, starb Nichols bereits in der Nacht von Samstag auf Sonntag eines natürlichen Todes.

Nichols wurde einem weltweiten Publikum bekannt, als sie in der Fernsehserie "Star Trek" die Rolle der Kommunikationsoffizierin Lieutenant Nyota Penda Uhura spielte: Die einzige Frau in der Führungsriege der ersten Enterprise. 1992 erhielt sie für ihre schauspielerischen Leistungen einen Stern auf dem Hollywood Walk Of Fame.