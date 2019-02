Beirut kehren auf "Gallipoli" zurück zur Balkan-Fernweh-Folklore

Er ist ein Anachronist, dieser Zach Condon alias Beirut. Er bastelt aus Muscheln Flöten oder lässt im Video zum Song "Landslide" einen pummeligen Ritter mit bierbauchfreundlicher Rüstung durch eine Winnetou-Landschaft stolpern, unfähig, sein Pferd wieder zu besteigen, aber immerhin: Am Ende gelingt es dem Ritter, in einem plötzlichen, an ein Paralleluniversum erinnernden Winterwald, eine schicke Brünnette von ihren Ketten samt Keuschheitsgürtel zu befreien.

Balkan-Fernweh-Folklore

Condon selbst treibt sich derweil an Orten herum, die aus der Zeit gefallen zu scheinen: "Gallipoli", das Titelstück vom neuen Beirut-Album ist in der Nähe von eben jenem Hafenstädtchen Gallipoli in Apulien entstanden. Da ist Condon einer blaskapellen-bestückten Heiligenprozession durch die Altstadt hinterher gelaufen und er fühlte sich dabei an die Erntedank-Märsche seiner Kindheit in Santa Fé zurückerinnert. Fremd und zugleich vertraut. Genau so funktioniert der Beirut-Sound mit teils schwermütigen, teils euphorischen Bläsern und diesem markanten Beirut-Trommel-Rhythmus.

Er liebe diesen marsch-artigen Rhythmus, der diese bestimmte Art von Melancholie erzeuge, erzählt Zach Condon, der fürs neue Album seine Farfisa-Orgel wiederentdeckt hat. Jene Heimorgel, die – so erzählt es die Legende – ein Zirkusmusiker einst in Santa Fé zurückgelassen hatte. Und so klingt "Gallipoli" nach dem elektro-poppigen Vorgänger-Album "No No No" dann auch wie eine Rückkehr zum ursprünglichen Beirut-Sound, zur Balkan-Fernweh-Folklore vom 2006er-Debüt "Gulag Orkestar".