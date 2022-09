"Beim Teutates": Neuer Asterix-Comic von Lewis Trondheim

Es ist ein Gipfeltreffen. Der französische Comic-Star Lewis Trondheim trifft auf die Giganten des franco-belgischen Comics Albert Uderzo und René Goscinny. In Trondheims neuem Herr-Hase-Band "Die neuen Abenteuer von Herrn Hase 6: Beim Teutates" trifft eine der populärsten Comicfiguren der Jetztzeit, "Herr Hase", auf Asterix und Obelix. Es ist ein klassischer Zeitreisen-Plot: Eine Figur wacht in einer anderen Realität auf und muss sich behaupten. Herr Hase befindet sich plötzlich im wohlbekannten gallischen Dorf 50 vor Christus. Und erlebt einen Kulturschock. Wenn er mit seinem Zaubertrank-Energy-Drink auf einen römischen Legionär einprügelt, dann liegt der voller Blut am Boden. Merke: Körperliche Gewalt ist nicht lustig, wenn sie zu Ende gedacht wird.

Wenn ein Gott ins Dorf kommt, muss was faul sein

Herr Hase lernt, dass alle Welt ihn für Asterix hält. Sogar der Gott Teutates, der plötzlich höchstpersönlich auftritt, obwohl es ihn in den Comics nie gegeben hat. Asterix alias Herr Hase warnt lange vergeblich vor diesem Scharlatan, der wie er aus der realen Welt zu kommen scheint – und großes Interesse am Rezept des Zaubertranks zeigt.

Die Asterix-Bände waren, solange Uderzo noch die Szenarien geschrieben hat, immer sehr lustig, aber nie harmlos. So hieß etwa ein römischer Zenturio genauso wie die Verhörzentrale der Gestapo in Lyon: Hotelterminus. Lewis Trondheim greift diese Doppelstruktur auf. Sein Asterix-Band bietet absurdes Scifi-Physik-Halbwissen, selbstironisches Fan-Wissen und groteske Zeitbrüche, zeigt aber eben auch einen deutlich realistischeren Umgang mit Gewalt.

Hoffnung für den Comic-Rentner Asterix?

Nach diesem Band hofft man, dass Trondheim auch der Drehbuchautor für den nächsten Asterix-Film wird. Das wäre dann eine Revolution, wie sie das Marvel-Universum auch schon hinter sich hat: moderne Adaptionen und Anverwandlungen, bei denen der Kopf nicht ausgeschaltet werden muss, um sich zu amüsieren.

"Die neuen Abenteuer von Herrn Hase 6: Beim Teutates!“ von Lewis Trondheim ist bei Reprodukt erschienen, wurde von Ulrich Pröfrock aus dem Französischen übersetzt und kostet 13 Euro.