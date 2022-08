Beim Lesefest "Bayreuth blättert" geht’s um Liebe und Leben

Den ganzen Tag über sollen im Ehrenhof in der Innenstadt Aktionen stattfinden. Unter anderem wartet ein barrierefreies Bällebad auf die Besucher. Außerdem wird am Nachmittag eine Tango-Tanzgruppe auftreten. Ein Schwerpunkt werden auch Lesungen im Lindensaal auf den Schlossterrassen sein. Die Lesungen und anschließenden Diskussionen werden mit Hilfe des Integrationsamtes der Stadt auch ins Ukrainische übersetzt.

Stadtspaziergang soll auf Rassismus in der Sprache hinweisen

Wie schon in den Vorjahren, soll ein Text in sogenannte "Einfache Sprache" übersetzt werden, bei der bewusst auf komplizierte Satzstrukturen oder wenig bekannte Fremdwörter verzichtet wird. Theateraufführungen und ein Stadtspaziergang, bei dem auf rassistische Sprachprobleme hingewiesen wird – zum Beispiel auf die "Mohrenapotheke" – runden das Programm ab. Zu Ende geht das Lesefest mit einem Science Slam und einem Konzert im Kulturhaus Neuneinhalb.

"Bayreuth blättert" wird veranstaltet vom Zentrum für Theater und Integration/Inklusion und von der Veranstaltungsagentur Büro Himmelgrün – unter Mitarbeit von vielen ehrenamtlichen Helferinnen und Helfern. Das Fest richtet sich insbesondere an Menschen mit einer Behinderung, Geflüchtete oder Menschen, die anderweitig, beispielsweise durch finanzielle Armut, von gesellschaftlicher Teilhabe ausgeschlossen sind. Dem will "Bayreuth blättert" mit einem spielerischen, niedrigschwelligen, spaß- und lustvollen Angebot entgegenwirken, so die Veranstalter. Erstmals findet das Lesefest gleichzeitig und in Kooperation mit dem Bayreuther Weinfest statt. Dort werden unter anderem die "Schwuhplattler", die erste und älteste schwule Schuhplattlergruppe Bayerns, auf der großen Bühne auftreten.