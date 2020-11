Beim Festival KINO ASYL zeigen Geflüchtete Filme aus der Heimat

Und das Festival ist ja wahrscheinlich auch nicht zufällig 2015 gestartet, im Jahr der sogenannten "Flüchtlingskrise", oder?

Das war überhaupt kein Zufall. Die Überlegung war: Wie bekomme ich eigentlich einen Blick hinter die Kulissen? Und dann kam ich eben auf die Idee, einfach die Leute zu befragen, was für Filme sie denn zeigen würden, um ihr Land und sich selbst zu beschreiben. So hat das Ganze angefangen.

Und sind dann aber auch immer wieder Filme dabei, bei denen die Themen "Flucht und Fluchtursachen" in den Hintergrund geraten, weil sie ganz andere Geschichten aus diesen Ländern erzählen?

Ja, so ist es unbedingt. Ganz viele Filme handeln nicht davon. Wobei es tatsächlich in diesem Jahr auffällig ist – und da mache ich mir auch viele Gedanken darüber –, dass es gerade bei KINO ASYL 2020 wieder sehr viel um Flucht geht. Wieso ist das so? Also wir haben tatsächlich sehr viele Filme im Programm, die explizit zu dem Thema sind, auch von Leuten, die seit fünf Jahren hier sind und schon ganz andere Filme im Programm hatten. Jetzt ist es plötzlich wieder ein Thema. Und ich glaube tatsächlich, dass es um Fragen geht, wie: Wo komme ich her? Und wie wurde ich zu dem, was ich bin? Und um eine Auseinandersetzung mit der Flucht, die ein wesentlicher hemmender Beitrag im Leben war – verbunden mit dem Wunsch an andere: Versteht das, Leute! Das Ziel dabei ist sozusagen, einen Umgang damit zu finden und alles nochmal genau zu erklären.

Jetzt stelle ich mir vor, ein Geflüchteter aus Mali, Afghanistan, oder woher auch immer schlägt einen Film vor, sagt: Den würde ich gerne zeigen, um was über meine Heimat zu erzählen! Kriegt man diese Filme immer so einfach?

Ja, eine Schwierigkeit ist es tatsächlich, den Film überhaupt zu kriegen. Das ist gar nicht so einfach. Und wie bekommen wir die Rechte zu dem Film? Manchmal ist es ja auch so, dass die Person, die den Film auswählt, im Prinzip nur weiß, ein bestimmter Film ist mir wahnsinnig wichtig, den Titel weiß ich jetzt aber nicht und die Regie auch nicht. Da müssen wir erst mal recherchieren, um welchen Film geht es überhaupt? Und woher bekommen wir den dann? Zum Glück gibt's KINO ASYL seit 2015, und in dem KuratorInnen-Kreis sind sehr viele Leute, die sich in den Ländern und im Filmbusiness dort gut auskennen und auch andere Leute kennen, also ziemlich schnell agieren und fragen können, sodass man dann den Film bekommt. Aber wenn man dann den Film hat, dann muss der auch noch untertitelt werden. Also ein Großteil der Filme, die dieses Jahr im Programm sind, wurde auch von KINO ASYL erstmal untertitelt.

Das Festival legt sich ja auf kein Genre fest. Es gibt Kurzfilme, Spielfilme, Dokus, Animationsfilme, alles ist möglich. Wenn Sie einen Film rauspicken müssten, was wäre für Sie ein absolutes Must-See im Programm von KINO ASYL 2020?

Ich würde sagen: "Ten Days Before the Wedding", ein Film aus dem Jemen. Womöglich der einzige Film, der komplett im Jemen produziert wurde, ausgewählt von zwei Kuratorinnen aus dem Jemen. Der Film wurde überhaupt erst ein bis zwei Mal in Deutschland gezeigt, spielt in den Kriegswirren im Jemen und ist trotzdem ziemlich humorvoll. Den kann man bei uns ziemlich exklusiv anschauen. Es wird schwierig, ihn woanders zu sehen.