Beim "Artding Festival" kommt Kunst an Erdings Hausfassaden

Innerhalb weniger Minuten bleiben mehrere Passanten im Dr.-Ulrich-Weg in Erding staunend vor einem Wohnhaus stehen und machen Fotos von der Hauswand – denn von dieser blickt seit letzter Woche eine überlebensgroße Frau. Lässig steht sie da, die Arme ineinander verschränkt. Hinter ihr strahlt der Vollmond. Vor ihr wacht ein braun-grauer Wolfshund. Es wirkt, als würden sie ihr Revier markieren – und genau das machen sie vielleicht auch, denn diese Wand gehört jetzt erstmal ihnen.

Ein Erdinger hat das Mural Art Festival ins Leben gerufen

Gemalt hat dieses "Mural", zu Deutsch Wandgemälde, der Künstler Mr. Woodland. Das Werk ist Teil des "Artding – Mural Art Festivals" in Erding. Von Montag, den 10. Juni bis Sonntag, den 16. Juni haben es sich sieben internationale Künstler zur Aufgabe gemacht, fünf Wände des Stadtteils Klettham in Erding neu zu gestalten. Mr. Woodland, selbst gebürtiger Erdinger, hat das Festival ins Leben gerufen, um Kunst in den öffentlichen Raum zu bringen – und den Menschen in seiner Heimatstadt die "Mural Art" näher zu bringen.