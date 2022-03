Beide deutsche Buchmessen planen für ihre Zukunft

Die eine ist das weltweit größte Branchentreffen seiner Art und findet traditionell im Oktober statt, die andere ist das große Lesefest im März, das v.a. Autorinnen und Autoren eine große Bühne in der ganzen Stadt bietet und Tausende von Leserinnen und Leser anzieht. Beide Messen – sowohl die Frankfurter Buchmesse im Herbst als auch die Leipziger Buchmesse im Frühling – sind wesentliche Bestandteile des Literaturbetriebs und konstitutiv für denselben. Man begegnet einander einmal nicht am Bildschirm, sondern leibhaftig, man tauscht sich nicht in Teams-Chats aus, sondern im Frankfurter Hof oder in Auerbachs Keller, und man feiert miteinander. An kurzfristig organisierten und erfolgreichen durchgeführten Ersatzveranstaltungen wie der Pop-up-Buchmesse der unabhängigen Verlage in Leipzig kürzlich sieht man den Hunger auf Leser- wie auf Verlagsseite nach solchen Veranstaltungen, die dem Buch jene Sichtbarkeit – neudeutsch „Visibility“ - bescheren, die es dringend benötigt.

Frankfurt denkt über eine Vorverlegung 2023 nach

Die Frankfurter Buchmesse prüft nach eigenen Angaben, die traditionell im Oktober stattfindende Messe wegen Corona künftig früher stattfinden zu lassen. Für dieses Jahr sei eine Vorverlegung aber nicht mehr möglich, teilte die Buchmesse mit. Diese Idee zur Vorverlegung hat der Frankfurter Verleger Joachim Unseld formuliert. Erfahrungsgemäß sinken die Inzidenzen in wärmeren Monaten. Der 68-jährige Joachim Unseld, Chef der Frankfurter Verlagsanstalt, regt in einem heute veröffentlichten Interview mit der "Frankfurter Allgemeinen Zeitung" an, die Buchmesse "zeitlich etwas früher zu legen. Nicht in den Spätherbst hinein, wo die Inzidenzen zuschlagen. Ende Oktober nützt der Branche auch keine Messe mehr. Es wäre in jedem Sinn klüger, sie früher anzusetzen. Weil wir dann bis zum Weihnachtsgeschäft mehr machen können. Corona ist zwar keine Grippe, hält sich aber ganz deutlich an die Grippezeiten. Da wäre es vielleicht vernünftiger, die Messe nach vorne zu verlegen."

"Ich höre von allen Seiten: Frankfurt? Unbedingt."

Bisher war die Vorverlegungsoption immer mit Hinweis auf die vor der Frankfurter Buchmesse stattfindende IAA verneint worden. Durch den Umzug der IAA nach München öffnet sich nun ein neues Möglichkeitsfenster, allerdings frühestens für 2023. Die Buchmesse reagierte positiv auf den Vorschlag: "Der Wunsch, den Termin der Frankfurter Buchmesse aufgrund der pandemischen Lage vorzuverlegen, ist nachvollziehbar. Einige deutsche Aussteller haben uns darauf bereits angesprochen", sagte Gabi Rauch-Kneer, die Geschäftsleiterin MesseManagement der Frankfurter Buchmesse. "Wir haben eine Vorverlegung der Frankfurter Buchmesse in den September 2022 geprüft. Aufgrund der Auslastung des Frankfurter Messegeländes durch die Verschiebung zahlreicher Veranstaltungen ist dies in diesem Jahr nicht darstellbar. Für die Jahre 2023 ff werden wir die Möglichkeiten gemeinsam mit der Messe Frankfurt evaluieren und dabei auch die Interessen unserer internationalen Kunden einbeziehen." Die Signale aus dem Ausland – nach Frankfurt reisen Verleger aus der ganzen Welt an – sind für Joachim Unseld eindeutig: "Ich höre von allen Seiten: Frankfurt? Unbedingt." Die London Book Fair wird heuer auch stattfinden: bereits kommende Woche (5. bis 7. April), "mit reger physischer Beteiligung", so Unseld: "Das ist schon mal ein gutes Zeichen. Die internationalen Verlage finden, dass wir uns nach zwei Jahren sehen müssen."

Zukunft der Leipziger Buchmesse scheint vorläufig gesichert

Nach drei pandemiebedingten Absagen in Folge haben Politik und Verlage ein klares Bekenntnis zur Leipziger Buchmesse abgegeben. "Diese Buchmesse hat eine ganz zentrale politische Bedeutung. Wir werden alles dafür tun, dass sie im kommenden Frühjahr wieder stattfindet", sagte Kulturstaatsministerin Claudia Roth (Grüne) heute in Leipzig. "Wir haben uns dazu verpflichtet, alles dafür zu tun, dass im nächsten Frühjahr die Buchmesse wieder stattfindet", fügte die Kulturstaatsministerin hinzu. Sie hatte sich mit Vertretern der sächsischen Landesregierung, der Stadt Leipzig, der Messe und den Verlagen getroffen, um über die Zukunft der Leipziger Buchmesse zu sprechen. "Die Buchmesse war ein Forum der Demokratie, wir alle haben Interesse daran, dass diese Tradition fortgeschrieben wird", betonte Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer. "Allein die Zahl derer, die heute an dem Gespräch über die Zukunft der Buchmesse teilgenommen haben, zeigt, wie wichtig die Leipziger Buchmesse ist und wie sehr sie Interesse daran haben, dass diese Tradition fortgesetzt wird." Es sei wichtig, dass diese Messe physisch stattfinde, dass man miteinander spricht und sich austauscht, so der CDU-Politiker.

Die Leipziger Messe hatte im Frühjahr die erneute Absage damit begründet, dass vor allem große Verlagsgruppen auf eine Teilnahme in diesem März verzichten wollten. Die Verleger hatten ihren Rückzug wiederum mit den Gesundheitsrisiken wegen der Corona-Pandemie begründet.

Mit Material von dpa.