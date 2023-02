Bei Pater Anselm Grün: Hotelmanager findet sein Glück im Kloster

Der Unternehmer und Hotelier Bodo Janssen hat viel erlebt und auch überlebt. Als 24-jähriger Student wird der Sohn eines millionenschweren Unternehmers entführt. Acht Tage halten die Täter ihn gefangen, acht Scheinhinrichtungen muss er über sich ergehen lassen, bis es der Polizei gelingt, ihn zu befreien.

Nur wenige Jahre später stürzt sein Vater mit dem Flugzeug ab und kommt ums Leben. Und Bodo Janssen muss das Hotelunternehmen in Ostfriesland mit rund 650 Mitarbeitern übernehmen.

Auf der Suche nach dem Weg, Menschen gut zu führen

Drei Jahre nachdem Bodo Janssen die Unternehmensführung übernommen hatte, stagnieren die Geschäfte und eine regelrechte Kündigungswelle tritt ein. Er führt eine Mitarbeiterbefragung durch und will damit der schlechten Lage auf den Grund gehen. Das Ergebnis ist niederschmetternd für den jungen Hotelmanager: Er selbst ist das Problem.

Nach diesem vernichtenden Urteil zieht er sich in ein Kloster zurück. Bei den Benediktinern in Münsterschwarzach lernt er Pater Anselm Grün und auch sich selbst besser kennen.

"Es war letztendlich die Stille die mir dabei geholfen hat, die Spur zu finden zu dem, der ich wirklich bin." Bodo Janssen, Unternehmer und Autor

Pater Anselm Grün erinnert sich an die ersten Begegnungen mit Bodo Janssen. "Er war ein suchender und unruhiger Mensch. Aber er war offen. Er hat gespürt, dass er in seinem Leben und an seinem Stil etwas verändern muss."

Anfangs habe er versucht, möglichst effektiv zu führen. "Er hat die Menschen nicht genügend gewürdigt. Wenn ich die Menschen benutze, damit ich mein Ziel erreiche, dann erzeuge ich nur Widerstand in dem Menschen. Und das tut dann letztlich dem Ergebnis auch nicht gut", sagt Pater Anselm Grün, der seit Jahren Manager schult und begleitet.

Nach den Stärken der Mitarbeiter suchen

Über eineinhalb Jahre hinweg geht er regelmäßig ins Benediktinerkloster im unterfränkischen Münsterschwarzach, um zu verstehen wie man ein Unternehmen auch anders führen kann. Nach dieser Zeit der inneren Einkehr leitet er in seinem Unternehmen einen Paradigmenwechsel ein. Er investiert in die persönliche Entwicklung seiner Mitarbeiter, hilft ihnen, Sinn und Freude in ihrer Arbeit zu finden und er entwickelt mit ihnen zusammen eine neue Unternehmensphilosophie.

"Erstmal haben wir Führung nicht mehr als Privileg betrachtet, sondern als Dienstleistung. Und die Dienstleistung besteht darin, Menschen zu stärken. Sie gut auf ihre Aufgaben vorzubereiten, damit sie die an sie gestellten Aufgaben gut lösen können. Dass sie mit den Dingen nicht nur fertig werden müssen, sondern sie auch gut machen können."

Konkret bedeutet das etwa, dass Bodo Janssen in seinen Hotels die Belegungsgrenze heruntergefahren hat. Genauso versucht er, bei wichtigen Entscheidungen die Mitarbeiter zu Beteiligten zu machen und fragt sie um Rat.

Die Entführung hat sein Leben verändert

Rückblickend erkennt er, dass auch seine Entführung eine wichtige Erfahrung war. Selbst wenn seine wirkliche Lebensveränderung erst Jahre später im Kloster stattfand.

"Aus der Entführung heraus ist für mich eine Klarheit entstanden, worum es für mich in meinem Leben geht. Und somit habe ich dann für mich überlegt: 'Okay, worin liegt der Sinn deines Lebens? Mit welcher Absicht gehst du in den Tag?' Und da habe ich für mich entdeckt: 'Ja, ich möchte Menschen stärken.'"