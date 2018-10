Bei Milo Rau spielt die Mutter eines IS-Kämpfers Jungfrau Maria

Bereits im März löste Milo Rau in Flandern bei den Vorbereitungen für seine Eröffnungspremiere "Lam Gods" am NTGent einen Skandal aus. Bei der Suche nach Laiendarstellern fragte sein Team in einer kostenlosen Wochenzeitung: "Führen Sie Krieg für ihren Glauben? Für Gott? Haben Sie für den IS gekämpft oder für andere Religionen?" Jetzt spielt die Mutter eines gefallenen IS-Kämpfers die Jungfrau Maria.

Mit seiner Eröffnungsinszenierung reagiert Rau aber vor allem auf die unmittelbare Nachbarschaft seines Genter Theaters zur St- Bavo-Kathedrale und deren berühmtem "Genter Altar" mit der Anbetung des Lammes im Zentrum. Mit seinem "Genter Manifest" legte sich der Schweizer Theatermacher schon vor Monaten für eine Theaterarbeit fest, in dem kollektive Stückentwicklungen Vorrang vor Klassikerinszenierungen haben sollen.

Eine Inszenierung ohne Polemik

Zwischen der Sankt Bavo-Kathedrale und dem Genter Theater sind es nur ein paar Schritte über den Sint-Baafsplein. In der Kathedrale ist der berühmte Genter Altar der Brüder van Eyck von 1432 ausgestellt. Im Theater performt Milo Rau nun mit Menschen aus der Stadt seine Einstandsinszenierung am NTGent: "Es ist in mehrerer Hinsicht eine Nachbarschaftsinszenierung," so Rau, "weil dieses Kunstwerk eines der ersten realistischen Kunstwerke ist. Die Gebrüder van Eyck haben damals sehr viele biblische Figuren dargestellt – Gott Vater, Kreuzfahrer, Jesus, Adam und Eva – aber mit Modellen aus dem wirklichen Leben. Wir wollten das eigentlich mit Leuten aus Gent noch mal neu verfilmen: In Tableaux Vivants, im Film sind es so an die Hundert Leute. Und es sind über 20 Leute auf der Bühne, und fünf Schafe."