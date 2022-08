"Bei Kerzenlicht gelesen": War Hitler wirklich "Winnetou-Fan"?

Tatsächlich ist sehr umstritten, ob und wie Karl Mays Werke Adolf Hitler beeinflusst haben. 2003 fantasierte der Schriftsteller Hans Christoph Buch in seiner viel beachteten Erzählung "Wie Karl May Adolf Hitler traf": "Im Kriegswinter 1943, während die in Stalingrad eingekesselte achte Armee in heroischem Abwehrkampf einem zahlenmäßig überlegenen Gegner widerstand, las H. Nacht für Nacht im Winnetou, den er als Vorbild für jeden Kompanieführer pries." Ob Hitler 1912 tatsächlich unter den Zuhörern von Karl May war, als der einen Vortrag in Wien hielt, ist nie bewiesen worden, umso freier konnte Buch darüber fabulieren: "In dieser Nacht konnte H. keinen Schlaf finden."

Der Jugendfreund des späteren NS-Diktators, August Kubizek, berichtet in seinen Memoiren ausführlich über Hitlers Lektüre während dessen Wiener Zeit. Der Name von Karl May fällt dabei allerdings nicht. Das Lieblingsbuch von Hitler sei damals vielmehr ein "germanisch-deutscher Sagenschatz" gewesen. Außerdem habe er die Klassiker Adalbert Stifter, Goethe, Herder und Dante gelesen oder jedenfalls von ihnen geschwärmt. Den seinerzeit populären Ludwig Ganghofer habe Hitler dagegen ignoriert, den bei Kritikern umstrittenen Otto Ernst (1862 - 1926) jedoch sehr geschätzt.

"Das Wichtigste war ihm die Übersicht"

Unfreiwillig komisch wirkt Kubizeks Beschreibung von Hitlers Lektüre-Gewohnheiten um 1910: "Das Wichtigste war ihm die Übersicht, das Inhaltsverzeichnis. Dann erst ging er ans Werk, wobei er sich keineswegs an die angegebene Reihenfolge hielt, sondern sich das Wesentliche förmlich herausstach. Was er sich aber einmal auf diese Weise angeeignet hatte, das saß sorgfältig eingeordnet und registriert in seinem Gedächtnis." Er habe oft gedacht, es könne doch "kein Platz mehr sein" in Hitlers Kopf, so sein damals engster Freund: "Manchmal wurde ihm das Mitnehmen der Bücher zum Problem. Dann verzichtete er lieber auf Natur und freien Himmel als auf das Buch."

In der kommentierten, kritischen Ausgabe von Hitlers "Mein Kampf" ist zu lesen, dass Karl Mays Witwe Klara nicht nur eine überzeugte Nationalsozialistin war, sondern sich auch mit der Bemerkung hervortat, ihr verstorbener Mann sei ein "Wegbereiter für die Hitlerzeit" gewesen. Hitler empfing seine glühende Anhängerin 1933 bei den "Bayreuther Festspielen". In einer US-Übersetzung von Hitlers "Mein Kampf" aus dem Jahr 1941 wurde eigens darauf hingewiesen, dass der Diktator sein "Amerikabild" seiner intensiven Karl-May-Lektüre verdanke. Diese Ansicht sei jedoch sehr umstritten, so die Herausgeber der "Mein Kampf"-Ausgabe im Auftrag des Münchner Instituts für Zeitgeschichte.

"Erste geografische Kenntnisse"

Karl May habe sich gegen den Antisemitismus gewandt und "die ethische Einheit und Gleichheit aller Menschen" betont. Hitlers Sätze über die "Erschließung des amerikanischen Kontinents" fänden daher "keine Entsprechung in den Werken des Schriftstellers". Fest stehe allerdings, dass Hitler "viele Romane" des Abenteuer-Schriftstellers gelesen und am 17. Februar 1942 geäußert habe: "Ich würde den Karl May wieder erscheinen lassen, meine ersten geografischen Kenntnisse gehen darauf zurück! Ich habe ihn bei Kerzenlicht gelesen und mit einer großen Lupe bei Mondlicht!"

Am 28. August 1942 soll Hitler seinen Generälen sogar empfohlen haben, statt den berühmten Kriegstheoretiker Carl von Clausewitz zu lesen, mehr Karl May zu beherzigen: "Wer in der Kriegsführung nichts riskiert, kann nichts gewissen!" Von Hans Schemm, dem Leiter des NS-Lehrerbundes, ist aus dem Jahr 1934 der Satz überliefert: "Zum deutschen Buben und Mädel gehört mehr als die sogenannte Schulbravheit, nämlich Mut, Entschlusskraft, Schneid, Abenteuerlust und Karl-May-Gesinnung!"

"Kriegsspiele waren von Karl May inspiriert"

Hitlers Protokollführer Henry Picker steuerte eine angebliche Anekdote aus der Jugendzeit des gebürtigen Braunauers bei: "Schon in der ersten Realschulklasse blieb Hitler ,sitzen‘, die anderen drei schaffte er zum Teil nur mit Wiederholungsprüfungen. Auch 32 Stockhiebe seines Vaters brachten keine Besserung; er rekapitulierte Karl May und brachte den Vater durch lautes Mitzählen der einzelnen Schläge aus dem Konzept."

Der russische Historiker Leonid Mlechin analysierte im April 2015 in einem ausführlichen Beitrag für die "Novaya Gazeta" die "Schule des Todes" im Deutschland um 1900 und schrieb: "Als Schüler spielte Adolf Hitler am liebsten mit jüngeren Kindern, die seine Führung anerkannten. Das waren Kriegsspiele, die von den Romanen von Karl May inspiriert waren. (...) Die Deutschen sind romantisch und sentimental. Es kam ihnen immer so vor, als würden sie etwas beengt leben, sie wollten mehr Platz haben, um die Grenzen des Imperiums zu erweitern. Und ihr eigenes Vaterland war heilig und unantastbar. Die von Karl May beschriebenen spannenden Abenteuer der widerspenstigen Indianer hatten einen starken Einfluss auf die deutsche Jugend."

"Lag immer ein Karl-May-Band auf dem Tisch"

Die Werke von Karl May erklärte Mlechin seinen russischen Lesern so: "Der von ihm erfundene Anführer der Indianer, Winnetou, verteidigte das Vaterland vor Fremden, bekämpfte furchtlos die Briten und Franzosen, die ewigen Feinde Deutschlands. Karl May besang, wie viele andere grausame und zugleich sentimentale deutsche Schriftsteller, kriegerische Abenteuer und die reinigende Kraft der Schlachten, die uneigennützige Freundschaft der Verteidiger des Vaterlandes. In Adolf Hitlers Zimmer lag immer ein Karl-May-Band auf dem Tisch."

Trotz Papiermangels soll Hitler 1943 angeordnet haben, dass 300.000 Karl-May-Bände für Frontsoldaten gedruckt wurden. Am 23. April 1933 hatte Oskar Robert Achenbach in der Münchner NSDAP-Parteizeitung "Sonntag-Morgenpost" einen folgenreichen Augenzeugenbericht über seinen Besuch in Hitlers "Berghof" auf dem Obersalzberg veröffentlicht: "Auf einem Bücherbord stehen politische und staatswissenschaftliche Werke, einige Broschüren und Bücher über die Pflege und Zucht des Schäferhundes, und dann – deutsche Jungens, hört her! dann kommt eine ganze Reihe Bände von – Karl May!"

"Dort steht der komplette Winnetou"

Das Zitat diente vielen prominenten NS-Gegnern als Beleg dafür, dass Hitler "verlogene Räuberromantik als Lieblingslektüre" habe, wie es der spätere DDR-Kulturminister und Schriftsteller Johannes R. Becher ausdrückte. Heinrich Mann spottete über die literarische "Rückständigkeit" Hitlers: "Pachulke als Führer kann neben seinem Bett unmöglich andere Bücher haben als die von Karl May." Der einst sehr bekannte österreichisch-amerikanische Journalist Leo Lania nahm die Gelegenheit ebenfalls wahr, sich von seiner ironischen Seite zu zeigen: "Die geistige Großmacht hat (...) den Ehrenplatz in der kleinen Bibliothek des Führers in der guten Stube des Berchtesgadener Hauses. Dort steht der komplette Winnetou und Old Shatterhand (...) zwischen Rosenberg und Felix Dahn. Es ist kein Zufall! Weder dass sie dort stehen, noch dass ihr Autor nun geistige Großmacht geworden ist."

Hat Hitler Karl May "nicht verstanden"?

In der "Welt" hieß es zum Verhältnis zwischen Hitler und Karl May kürzlich, die Diskussion beruhe "in Wahrheit auf einer Projektion". Hitler habe Karl May überhaupt nicht "verstanden". Unabhängig davon, wie intensiv Hitlers "Winnetou"-Lektüre tatsächlich war, stellt sich also die Frage, ob und wie Karl Mays wilhelminische Werte zur Weltanschauung des Nationalsozialismus beitrugen. Wissenschaftliche Studien dazu fehlen bisher weitgehend.

Der NS-Diktator habe den Autor überhaupt nicht verstanden. Anlass für die aufgeregte Debatte um Karl May und speziell um dessen Romanfigur "Winnetou" war die Entscheidung des Ravensburger Verlags, vier Produkte im Zusammenhang mit dem Filmstart von "Der Junge Häuptling Winnetou" zurückzuziehen. Kritiker hatten die Verlagserzeugnisse "rassistisch" und "kolonialistisch" bezeichnet.