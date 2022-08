Bei einer Bamberger Künstlerin pocht das Herz aus Porzellan

Im Alten Rathaus von Schwarzenbach an der Saale baumelt derzeit ein überdimensionales Herz aus Porzellan von der Decke. Mithilfe eines Beamers wird darauf ein echtes Herz projiziert, die Herzkranzgefäße sind auf dem weißen Porzellanherz gut zu sehen. Die Installation ist Teil einer Ausstellung der Bamberger Künstlerin Christiane Toewe.

Lampen und Lithophanie: Porzellan ist vielseitig

Toewe fertigt Leuchtobjekte und Raum-Installationen aus Porzellan und will mit ihrer Kunst, die in Schwarzenbach an der Saale noch bis 4. September zu sehen ist, fast alle Sinne erreichen. Seit ungefähr einem Jahr hat Toewe in ihrem Atelier in Bamberg an ihrem Herzstück gearbeitet und sich dafür auch in medizinische Fachbücher vertieft. Die Künstlerin will beweisen, dass Porzellan nicht nur ein alltäglicher Gebrauchsgegenstand ist.

Ob als Hängeleuchte über dem Esstisch oder als Museumsobjekt – die ausgebildete Keramikmeisterin und Multimedia-Designerin fertigt Leuchtobjekte in unterschiedlichen Formen, Größen und setzt ganz verschiedene Techniken ein: Lithophanie beispielsweise, eine Reliefdarstellung, die ihre Wirkung erst im Gegenlicht entfaltet. Oder Sgraffito, Malerei, Perforation und Tiefreliefs wie bei einigen Ausstellungsstücken in Schwarzenbach an der Saale.

Künstlerin Toewe ist international unterwegs

Die 63-Jährige ist eine gefragte Dozentin – vor allem auch in China. Anfangs reiste sie für eigene Studienzwecke ins Mutterland des Porzellans und auch heute fliegt sie immer wieder dorthin. Toewe hat sich inzwischen weltweit einen Namen als Künstlerin gemacht. Davon zeugen Auszeichnungen zum Beispiel aus Ägypten, Indien oder die Einladung zur aktuellen Porzellan-Biennale in Meißen. Bei der Biodiversitäts-Konferenz der UNO in China wurde Toewe für zwei Werke zum Klimawandel ausgezeichnet.