Begnadeter Flaneur: Das neue Buch von Antonio Muñoz Molina

Antonio Muñoz Molina versteht sich in "Gehen allein unter Menschen" als "Spion mit dem Geheimauftrag, alles in sich aufzunehmen, alles einzusammeln" – und gleichzeitig als "Archäologe des gerade noch Geschehenden, des Augenblicks". So wandelt er in der Tradition bekannter Flaneure wie Thomas De Quincey, Edgar Allen Poe, Charles Baudelaire und Walter Benjamin durch die Straßen von Madrid, Paris, New York. Er lässt sich treiben, mit dem einzigen Ziel, dem Herzschlag der Städte zu lauschen. Es ist ein aus der Zeit gefallenes, aber sehr produktives Müßiggängertum, das irgendwann in das 500 Seiten dicken Buch mündete, wie Muñoz Molina in einem Interview mit Televisión Española erzählte.