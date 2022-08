"Beglückend": Schauspielhaus Bochum ist "Theater des Jahres"

Immerhin 15 von insgesamt 45 Kritikern, die von der Fachzeitschrift "Theater heute" befragt wurden, wollten in der zurückliegenden Saison überhaupt kein Haus nennen, das sie besonders beeindruckt hat. Insofern ist es schon fast Zufall, dass das Schauspielhaus Bochum die "Krone" verliehen bekam: Sechs Kritiker stimmten für das Ruhrgebietstheater, vier entschieden sich für das Wiener Volkstheater, das also knapp "dahinter" liegt.

Schauspielhaus-Intendant und Altmeister Johan Simons (75) zeigte sich gleichwohl begeistert: "Ich freue mich wirklich außerordentlich, dass das Schauspielhaus Bochum zum Theater des Jahres gewählt wurde. Trotz der unsicheren Zeiten haben wir mit unserem Publikum eine reichhaltige Spielzeit erleben dürfen. Eine Spielzeit, die gezeigt hat, wie ermutigend, beglückend, anregend und hinterfragend das gemeinsame Theatererlebnis sein kann. Ich bin davon überzeugt, dass das Theater notwendiger ist als jemals zuvor – als Ort der Reflexion, der Diskussion, aber auch als Schutzraum für neue Gedanken", hieß es in einer Pressemitteilung.

Bayerische Bühnen spielten keine Rolle

Etwas deutlicher fiel die Entscheidung bei den Schauspielern aus: Lina Beckmann (41), bekannt aus Tatort- und Polizeiruf-Folgen, erhielt für ihre Rolle als Shakespeares "bösem" König Richard III. am Hamburger Schauspielhaus elf Stimmen als "Schauspielerin des Jahres", zwölf Kritiker zeigten sich überzeugt von Samouil Stoyanov (33), der mit Lautgedichten von Ernst Jandl brillierte und am Volkstheater Wien in "Karoline und Kasimir – Noli me tangere" tanzte und spielte. Auf den zweiten Plätzen landeten die prominenten Künstler Angela Winkler und Joachim Meyerhoff. Beide spielten gemeinsam in "Eurotrash" in der Regie von Jan Bosse an der Berliner Schaubühne.

Claudia Bauer gilt mit neun Stimmen für ihre Arbeit "humanistää!", einem Ernst-Jandl-Abend in Wien, als beste Regisseurin. Auch die Preise für Bühnenbild und Kostüme gingen an diese offenbar sehr beeindruckende Produktion: Patricia Talacko und Andreas Auerbach durften sich darüber freuen. Stück des Jahres ist Helgard Haugs "Good night. All right".

Der Titel "Theater des Jahres" wird seit 1976 von der Zeitschrift "Theater heute" jährlich verliehen und gilt als eine der wichtigsten Auszeichnungen in der deutschsprachigen Theaterlandschaft. Bayerische Bühnen spielten in der Corona-geprägten Spielzeit aus Sicht der befragten Kritiker keine Rolle, abgesehen von den Münchner Kammerspielen mit dem Stück "Like Lovers Do" von Sivan Ben Yishai, die zur Dramatikerin des Jahres gekürt wurde. Zu den Ärgernissen gehört die Berliner Volksbühne, an der René Pollesch sich nach Meinung der Fachleute bisher als Intendant nicht sonderlich hervortat.