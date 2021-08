Beginn der Höhlenkunst: Neandertaler "malten" vor 65.000 Jahren

Lange war unklar, ob rote Farbspuren in der Höhle von Ardales bei Malaga natürlichen Ursprungs sind oder doch vor tausenden von Jahren von Neandertalern angebracht wurden. Jetzt behauptet ein Forscherteam um Francesco d'Errico und João Zilhão in einem am 17. August erscheinenden Artikel für die Zeitschrift der National Academy of Sciences of the United States, PNAS, dass die Spuren zweifelsfrei Zeugnisse einer "künstlerischen Aktivität" sind und nicht etwa Überbleibsel chemischer Reaktionen unter Beteiligung von Eisenoxid. Demnach waren es Neandertaler, die über viele tausend Jahre hinweg einen besonders beeindruckenden Stalagmiten "verschönerten", einen gigantischen Tropfstein, der vom Boden der Höhle emporwächst.