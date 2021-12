Beendet die Ampel-Koalition die Staatsleistungen an die Kirchen?

Wer den aktuellen Haushaltsplan des bayerischen Kultusministeriums durchblättert, entdeckt dort Geld, das der Staat an die beiden großen Kirchen zahlt: Die sogenannten Staatsleistungen. Das sind beispielsweise Pauschalbeträge für das Gehalt von Bischöfen oder Mittel, um den evangelischen Landeskirchenrat mitzufinanzieren.

Staatsleistungen fließen aber auch in den Erhalt von kirchlichen Immobilien. Rund 102 Millionen Euro erhielten katholische Bistümer und die evangelische Landeskirche im vergangenen Jahr allein vom Freistaat Bayern.

Milliarden für die Kirchen

Der Jurist Johann-Albrecht Haupt von der Humanistischen Union hat die Staatsleistungen bundesweit recherchiert. "Wir haben jeden Haushaltsplan seit 1949 angesehen und die Zahlen addiert", sagt Haupt. "Nach unseren Rechnungen betragen die Zahlen im laufenden Jahr 581 Millionen und seit 1949 insgesamt etwas über 19 Milliarden Euro, die an die Kirchen gezahlt wurden.

Rechtlich stehen den Kirchen diese Staatsleistungen zu, als Entschädigung für die Enteignung kirchlicher Besitztümer im 19. Jahrhundert. Die Staatsleistungen haben nichts mit der Kirchensteuer zu tun und machen nur einen Bruchteil des Haushalts der Kirchen aus.

Und doch sollen die Gelder nicht bis in alle Ewigkeit fließen. Schon vor mehr als 100 Jahren hatten die Väter der Weimarer Verfassung daher die Ablösung der Staatsleistungen beschlossen.

Wie lange gibt es die Staatsleistungen noch?

"Wir haben seit über hundert Jahren einen Verfassungsauftrag, der bislang nicht erfüllt wurde", sagt der Professor für Staatskirchenrecht Hans Michael Heinig, "dass die Staatsleistungen abgelöst werden." Dieser Verfassungsauftrag ist aus der Weimarer Reichsverfassung ins Grundgesetz übernommen worden. Jetzt solle er endlich angegangen werden, fordert Heinig. "Das heißt, die Zahlungen werden eingestellt, aber die Kirchen bekommen dafür auch eine Entschädigung."

Denn Ablösen heißt nicht abschaffen. Schon in der letzten Legislaturperiode wollten die Grünen, FDP und die Linkspartei die Ablösung der Staatsleistungen auf den Weg bringen. Ihr Gesetzentwurf ist an der Union gescheitert. Jetzt will die Ampel-Koalition den Verfassungsauftrag umsetzen. Als erste Regierung in der Bundesrepublik überhaupt hat sie das Vorhaben in ihren Koalitionsvertrag aufgenommen.

Kirchen sehen Ampel-Vorhaben positiv

Innerhalb der Kirchen stößt das prinzipiell auf positive Resonanz. Die EKD begrüßt das Vorhaben sogar. Ähnlich sieht es Prälat Lorenz Wolf vom katholischen Büro Bayern. "Eigentlich bin ich sehr dafür, dass man diese Dinge angeht. Die Menschen verstehen immer weniger, warum es diese Staatsleistungen gibt." Viele würden denken, es ginge um eine Abzahlung von Schulden. Das stimme so nicht, sagt Wolf. "Es sind die Erträgnisse aus dem, was in der Säkularisation vom Staat übernommen wurde."

Der Koalitionsvertrag bleibt in seiner Formulierung allerdings sehr unkonkret. Er sieht lediglich ein Grundsätze-Gesetz vor, das die Rahmenbedingungen für die Ablösezahlung festlegen soll. Umsetzen müssen dieses dann die Länder, sagt der Münchner Professor für Öffentliches Recht, Christian Walter. Und das bringe Schwierigkeiten mit sich.

Wie kann die Entschädigung aussehen?

"Bei der Umwandlung einer laufenden Zahlung, die zunächst gewissermaßen auf Ewigkeit gedacht ist, in Einmalzahlung führt dazu, dass einmalig ein sehr viel höherer Betrag erforderlich wird", sagt Walter. "Und diesen einmaligen Betrag müssen die Länder eben auch aufbringen."

Der neue Koalitionsvertrag würdige die Leistungen der Religionsgemeinschaften für das Gemeinwesen, so Walter. Für die Ablösung der Staatleistung will die neue Regierung "einen fairen Rahmen" schaffen - zusammen mit den Ländern und den Kirchen.