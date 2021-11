Bedrohte Meinungsfreiheit: Top-Forscher gründen umstrittene Uni

Zu den prominenten Mitgründern der Uni gehören neben dem Initiator Pano Kanelos, dem Ex-Präsidenten des St. John´s College in Annapolis, der Historiker Niall Ferguson, die Ex-Meinungsredakteurin der "New York Times" Bari Weiss, die Autorin Ayaan Hirsi Ali, Politikexperte Arthur Brooks und Entwicklungspsychologe Steven Pinker von der Harvard-Universität, Dramatiker David Mamet und die Philosophin Kathleen Stock, die gerade mit ihrer Haltung zu Transgender-Themen Schlagzeilen machte und nach einer Kampagne aus Studentenkreisen ihren Lehrstuhl an der Universität Sussex aufgab.

"Verbotene Kurse" als Sommerangebot

Nach Selbstauskunft auf der Website ist die neue Uni finanziell unabhängig, wird allerdings von der Beratungsfirma Cicero Research unterstützt, zu deren Eigentümern der Investor Joe Lonsdale gehört. Er war kürzlich mit dem schwulen US-Verkehrsminister Pete Buttigieg aneinander geraten, weil er kritisiert hatte, dass der Politiker wegen seiner Zwillinge Elternzeit in Anspruch nimmt.

Akademische Grade wird die "Anti-Woke"-Uni zunächst nicht vergeben. Ab kommenden Sommer soll es erste Lehrangebote unter dem polemischen Titel "verbotene Kurse" geben, ab Herbst 2022 sind Fortgeschrittenen-Seminare für unternehmerisches Denken geplant und im Herbst 2024 will die Uni mit Grundkursen starten. Interessierte werden aufgefordert, sich in eine Email-Liste einzutragen.

Kritik aus Sozialen Netzwerken

In den sozialen Netzwerken beschimpften linke Aktivisten wie die Journalistin Nikole Hannah-Jones die University of Austin bereits als "Trump-Uni" und stellten die Ernsthaftigkeit des Projekts in Frage. Trump hatte 2011 eigene Uni-Pläne gehabt, die sich allerdings damals schnell in Luft auflösten.

E. Gordon Lee, Präsident der Uni von West Virginia und im Aufsichtsrat der jetzt geplanten Uni, legte in einem offenen Brief Wert darauf, dass er nicht mit allem übereinstimme, was seine Kollegen mitteilten und dass auch an anderen Hochschulen durchaus nach der "Wahrheit" gesucht werde: "Ich habe immer gesagt, dass wir die Qualität der Ausbildung verbessern und die Kosten verringern müssen, und dass wir ein Ort der freien Auseinandersetzung und des Dialogs sein müssen." Jeder Campus müsse ein "sicherer Hafen" für den höflichen und umsichtigen Austausch von Ideen sein.