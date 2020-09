Bedingt witzig: Peter Fischli musealisiert in Bregenz das Banale

Spricht der Künstler, gibt er Interviews? Nein, er spricht nicht, das Werk soll für sich selber sprechen. Peter Fischli hat das noble Foyer des Bregenzer Kunsthauses mit billigem, weiß lackiertem Presspan verkleidet, die Kästen für die Info-Blättchen dagegen sind aus Bronze. Also: Umwertung aller Werte, Unterlaufen aller Erwartungen. High & Low Art sind nicht zu unterscheiden.

In der Mitte des Raums steht eine Art Altar, darauf läuft ein von Fischli geschnittener Werbefilm aus einem Elektromarkt. Wie bitte? Ist das nicht etwas dicke? Sollen wir das ernst nehmen? Ein bisschen spricht dann aber doch der Kurator, in diesem Fall Thomas Trummer.

"Das ist genau die Frage, um die es geht: was ist eigentlich eine Bewertung? Ist eine Bewertung nicht immer auch eine Wertsteigerung oder eine Abwertung? Und was bedeutet das? Was bedeutet das für ein Kunstwerk? Und was bedeutet den Sinn des Kunstwerks? Was bedeutet das für seinen Marktwert?"

Musealisierung des Banalen

Für den Marktwert des Künstlers Peter Fischli bedeutet der Rückgriff auf das Triviale natürlich das Allerbeste. Die Musealisierung des Banalen funktioniert seit vielen Jahren prächtig, so auch hier. Das Kleine und Alltägliche war immer das Thema des Künstlerpaars Fischli & Weiss, und auch nach dem Tod von David Weiss hält Peter Fischli unbeirrt daran fest. Allerdings erscheint das Ganze nun etwas weniger anarchisch als früher. Fischli arbeitet mit Pappkartons und Papier-Wolken und eben mit bunten Werbefilmchen, die er im Supermarkt gesehen und neu geschnitten hat – und die mit sogenannten Camcordern aufgenommen sind. Das sind diese kleinen Kameras, die man auf einen Helm stecken kann oder aufs Schlauchboot, auf den Fahrradlenker. Und die immer ganz bewegte, dynamische, motivierte, fröhliche Situationen zeigen.

Die schöne neue (Medien-)Welt – todtraurig

Der Film zeigt die schöne neue Welt des Geschwindigkeitsrauschs und anderer narzisstisch getönter Abenteuer – wie sie bei rasenden Ski-Abfahrten, Bungee-Sprüngen, Motorrad-Loopings erlebt werden können. Erfolgreiche Menschen haben gute Laune, fahren Skateboard und zeigen, wie super das Leben ist. Das alles ist in seiner Aufdringlichkeit natürlich todtraurig – und steht in schreiendem Gegensatz zu den banalen Gegenständen, die Fischli einen Stock höher wie Denkmäler des Alltags auf weiße Sockel stellt: uniform getönte Dosen und Kisten, Taschen und Schachteln, aufgeklapptes Verpackungsmaterial.