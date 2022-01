Bedford-Strohm lädt Missbrauchsbetroffene zu Gespräch ein

Die Leitung der evangelisch-lutherischen Kirche in Bayern will sich mit Missbrauchsbetroffenen treffen. Am Mittwoch luden Landesbischof Heinrich Bedford-Strohm und Mitglieder des Landeskirchenrats Menschen, denen im Raum ihrer Kirche sexualisierte Gewalt zugefügt wurde, öffentlich dazu ein.

Erstes Gespräch mit Missbrauchsopfern im März

Ein erstes Gespräch soll demnach am 17. März in München stattfinden. Ziel ist es laut Bedford-Strohm, "jedem und jeder Betroffenen zuzuhören und über die Erfahrungen und Erwartungen von Betroffenen ins Gespräch zu kommen." Nur so könnten Prävention und Aufarbeitung in der Landeskirche weiter verbessert werden.

Beim Thema Missbrauch stand in den vergangenen zwölf Jahren vor allem die katholische Kirche im Fokus. Gerade erst erschütterte ein neuer Fall das Erzbistum München und Freising. Von der evangelischen Kirche war deutlich weniger zu hören. Zu Unrecht, finden viele Betroffene und machen jetzt Druck.

Bisher keine Zahlen zu Betroffenen in der evangelischen Kirche

942 Anträge auf Anerkennungsleistungen sind laut EKD bisher bearbeitet worden. Wie hoch die tatsächliche Zahl der Opfer ist, lässt sich nur mutmaßen. Belastbare Zahlen, wie sie die katholische Bischofskonferenz mit der MHG-Studie vorgelegt hat, gibt es in der evangelischen Kirche noch nicht.

In der evangelischen Kirche soll die sogenannte ForuM-Studie die Missbrauchsfälle untersuchen. Ergebnisse soll es in zwei Jahren geben. In der bayerischen Landeskirche war zuletzt von 55 "Altfällen" aus den 1970er und 1980er Jahren die Rede, die vor Gericht als verjährt gelten. Das seien alles Fälle, die sich selber gemeldet hätten, sagte der Leiter des Landeskirchenamtes, Nikolaus Blum, und betont: "Wir haben auf breiter Front dazu aufgefordert, dass sich die Altfälle melden."

Die Kirche müsse aktiv nachforschen und nicht nur warten, bis Betroffene den Mut und die Kraft hätten, sich zu melden, fordern Betroffene wie Kerstin Claus. "So ergibt sich immer wieder, dass die Landeskirchen, auch die Landeskirche Bayern, von Einzelfällen spricht und gegebenenfalls Hinweisen, dass es andere Betroffene geben könnte, nicht sachgerecht nachgeht."

Macht Bedford-Strohm das Thema zur Chefsache?

Macht Heinrich Bedford-Strohm in Bayern nun das zur Chefsache? Schriftlich teilte der Landesbischof auf BR-Anfrage bereits im November 2021 mit, es sei eine Selbstverständlichkeit, sich auf der bayerischen Ebene persönlich dafür einzusetzen, "dass wir weiter vorankommen".