Bedeutender Ankauf für Aschaffenburger Christian Schad Museum

Am 3. Juni wird es so weit sein: Dann eröffnet in Aschaffenburg, nach mehrjähriger Verzögerung, das Christian Schad Museum. Dort zu sehen sein wird auch ein besonderes Gemälde des Künstlers, das die Museen der Stadt Aschaffenburg nun erworben haben. Der Preis dafür liegt laut dem Direktor der Aschaffenburger Museen, Thomas Schauerte, im niedrigen sechsstelligen Bereich.

Bergpanorama gilt als größtes Werk von Christian Schad

Konkret geht es um das Gemälde "Hochwald" auf Leinwand im Stil der Neo-Romantik, entstanden im Jahr 1936. Es zeigt ein Bergpanorama um die elterliche Jagdhütte in Oberbayern und gilt als das größte Werk Schads (230x176 cm). Laut Thomas Schauerte ist das Bild auch deswegen außergewöhnlich, weil Christian Schad eigentlich als einer der führenden Vertreter der "Neuen Sachlichkeit" gilt.

Original statt Nachbildung in Aschaffenburg

Das Bild "Hochwald" befand sich bis zum Tod Schads in seinem eigenen Besitz und wurde danach an einen Galeristen am Tegernsee verkauft. Dank der Unterstützung der Ernst von Siemens Kunststiftung, der Kulturstiftung des Bezirks Unterfranken sowie der Christian-Schad-Stiftung Aschaffenburg konnte es jetzt passend zur Eröffnung des Christian-Schad-Museums erworben werden. Schauerte verrät auch, dass das Gemälde "Hochwald" bereits als Nachbildung für das Museum angefertigt wurde. "Umso erfreulicher, dass wir vor der Eröffnung jetzt das Original ausstellen können", so Schauerte.

Wer war der Künstler Christian Schad?

Christian Schad (1894-1982) war einer der führenden Künstler der "Neuen Sachlichkeit". Er lebte vierzig Jahre bis zu seinem Tod 1982 in Keilberg im Landkreis Aschaffenburg. Er zählt zu den bedeutendsten Protagonisten der Moderne. Die Fotografie ohne Kamera, die Schadographie, begründete neben den "Ikonen" der Neuen Sachlichkeit seinen Weltruhm. 1942 kam Christian Schad für mehrere Aufträge nach Aschaffenburg. Als sein Berliner Atelier im Bombenkrieg zerstört wurde, rettete seine spätere Ehefrau Bettina (1921-2002) die Kunstwerke in einer spektakulären Aktion und brachte sie zu ihm an den Untermain. Seine Frau Bettina vermachte im Jahr 2000 der Stadt Aschaffenburg den kompletten Nachlass ihres Mannes, darunter mehr als 3.200 Werke aller Gattungen und Epochen.