Becoming Black: Was Migranten aus Afrika in den USA erleben

Was für schwarze Amerikaner*innen seit der Kindheit zum Alltag gehört, erleben die Afrikaner*innen bei der Ankunft oftmals knüppelhart: das Leben in der weißen Mehrheitsgesellschaft. Vor allem Menschen aus der Subsahara kommen in die Staaten zum Studieren, arbeiten als Ärzt*innen und Ingenieur*innen. In den USA angekommen, passiert plötzlich das, was die nigerianische Bestseller-Autorin Chimamanda Ngozi Adichie als "Becoming Black" beschreibt.

"Wir lernen schnell, dass es systemischen Rassismus gibt"

"Wo ich herkomme, haben alle die gleiche Hautfarbe: schwarz. Ich habe mich nie eingeschüchtert gefühlt von Weißen. Wenn man in die USA kommt, ist es eine andere Welt. Wir lernen schnell, dass es einen systemischen Rassismus gibt, egal, was man erreichen will", erinnert sich die Äthiopierin Senait Admassu an ihr Ankommen in den USA. Admassu ist zum Studieren nach Los Angeles gekommen, gründete später die "African Coalition", ein Netzwerk für Migrant*innen aus afrikanischen Ländern.

Schwarz werden

Was Admassu beschreibt, dafür hat die nigerianische Schriftstellerin Chimamanda Ngozi Adichie als "Becoming Black" bezeichnet, als "Schwarz werden".

In vielen westafrikanischen Staaten haben wir "Race" nicht als DAS, was uns identifiziert. Als ich in die USA ging sah ich mich als katholisch, nigerianisch an. Und in den USA sprachen Leute mit mir über Schwarzsein und ich wusste nicht, was damit gemeint war. Ich lernte schnell, dass 'schwarz' nicht einfach ein wertfreier Begriff war, dass wenn jemand dich Schwarz nennt, Leute Dinge über dich annehmen. Da gab es diesen einen Professor, der überrascht war, dass ich das beste Essay der Klasse geschrieben hatte und mir wurde klar, dass er überrascht war, weil er nicht erwartet hatte, dass eine schwarze Person das beste Essay schreiben würde. Das war für mich ein Lernprozess.

Das erzählt Adichie in einem Fernsehinterview mit dem französischen Sender France 24. Adichie hat ihre Erfahrungen im Buch "Americanah" aufgeschrieben. Der Titel ist ein Wort, mit dem in Nigeria Rückkehrer*innen aus den USA bezeichnet werden.

Gleiche Probleme, egal welcher Herkunft

Schwarze Einwanderer integrieren sich die schwarze US-amerikanische Community und "erben" deren Probleme sozusagen gleich mit. Rassismus – das haben die Fälle von Polizeigewalt und die anschließenden Proteste der "Black Lives Matter"- Bewegung gezeigt – ist nach wie vor eines der großen Probleme in den USA. Rassismus erleben schwarze Menschen, egal welcher Herkunft, jeden Tag: auf der Straße, im Supermarkt, beim Job.