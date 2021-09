"Beckenrand Sheriff" – der neue Film von Marcus H. Rosenmüller

Das heruntergekommene Freibad von Grubberg hat schon bessere Tage gesehen. Bademeister Karl hindert das aber nicht daran, mit Law and Order-Mentalität für Ordnung zu sorgen. Mit zwanghafter Sorgfalt rückt er Badeliegen in Reih und Glied und maßregelt unerbittlich die Badegäste, die sich nicht an die Regeln halten – und weil Karl diese besonders eng auslegt, verstoßen so ziemlich alle dagegen. Die Tore schließt er jeden Morgen nicht eine Sekunde früher auf, als es die Einlasszeiten vorsehen. Aber dann kommt die Kunde, dass Karl das Bad, in dem er seit über dreißig Jahren seinen Dienst versieht, demnächst überhaupt nicht mehr aufsperren soll. Die Sanierung der maroden Anlage ist dem Gemeinderat schlichtweg zu teuer. Das Bad soll dichtgemacht werden.

Fatal, dass Karl über die Jahre so ziemlich alle vergrault hat, die regelmäßig im Schwimmbecken kraulen. So findet er nur schwer Verbündete im Kampf zum Erhalt des Freibades.

Milan Peschel in der Titelrolle ist großartig als grantiger Griesgram. Sein herrlich missmutig zerknautschter Blick tröstet über die meisten der wenig originellen Pedanten-Klischees hinweg, mit denen das Drehbuch diesen "Beckenrand Sheriff" zeichnet.

Der Film bewegt sich im Seichten

Karl zur Seite steht sein neuer Assistent Sali, ein Flüchtling aus Nigeria, dem Karl – als hätte er nicht genug Probleme – erstmal das Schwimmen beibringen muss. Dass Sali, wie viele Flüchtlinge, nicht schwimmen kann, ist alles andere als komisch – man denke an die vielen Ertrunkenen im Mittelmeer. Echtes Interesse am Flüchtlingselend zeigt diese Feelgood-Komödie aber nicht. Im Gegenteil: der Film bewegt sich im Seichten und planscht mitunter sogar ausgiebig im Babybecken des infantilen Klamauks, Anleihen bei Louis de Funès inklusive ("Nein! Doch! Oohhh!"). Dazu gibt es jede Menge Slapstick der albernen und absehbaren Art. Die Gags sind größtenteils so abgestanden wie das Wasser im maroden Freibad von Grubberg.

Angesichts dieser Badespaß-Offensive nebenbei, also gewissermaßen am Beckenrand, auch noch ein Flüchtlingsdrama (mit Schlepperszenen und traumatischen Rückblenden) erzählen zu wollen, wirkt fast schon zynisch. Rosenmüllers Film zeigt zwar keine heile, aber doch eine heilbare Welt, in der sich alle Probleme einrenken lassen. Und so wird am Ende nicht nur das Schwimmbad vor dem Abriss gerettet, sondern auch Sali (den Karl nach anfänglicher Antipathie doch ins Herz schließt) vor der Abschiebung. Rühren wird dieses Happy End nur diejenigen Kinobesucherinnen und -besucher, die zu nah am Wasser gebaut sind und derlei realitätsfernen Kitsch mit echter Anteilnahme verwechseln.