Beatles-Album stürmt nach 50 Jahren wieder die Charts

"Abbey Road" war erstmals am 26. September 1969 veröffentlicht worden, sechs Tage nachdem John Lennon den Bandmitgliedern seinen Austritt mitgeteilt hatte. Das Album enthält berühmte Songs wie "Here comes the sun" und "Come together". 17 Wochen lang war es das meistverkaufte Album Großbritanniens.

Fans trafen sich zu Ehren des berühmten Album-Covers

Vergangenen Monat hatten zahlreiche Beatles-Fans in London das 50-jährige Jubiläum des legendären Albumcovers gefeiert. Sie trafen sich am Zebrastreifen nahe der Abbey Road-Tonstudios, wo das Foto dafür entstand. John Lennon, Ringo Starr, Paul McCartney und George Harrison sind darauf zu sehen, wie sie über einen Zebrastreifen gehen.

Rekord für längste Zeitspanne zwischen zwei Nummer-1-Platzierungen

In der UK-Hitliste stellte das Werk noch einen weiteren Rekord auf: Es ist das Album mit dem längsten Zeitraum zwischen den Spitzenplatzierungen, teilte die britische Charts-Organisation am Freitag mit. Bei "Abbey Road" betrug die Zeit 49 Jahre und 252 Tage, das sind 127 Tage länger als der bisherige Rekordhalter, das "Sgt. Pepper"-Album der Beatles. Das achte Studioalbum war zu seinem 50. Geburtstag 2017 neu aufgelegt worden und ebenfalls auf Platz eins gelandet.