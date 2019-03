"Beale Street" erzählt von Rassismus – und der Kraft der Liebe

Es wird meist leise gesprochen in „Beale Street“. Es ist, als würden sich die Menschen mit gedämpfter Stimme ständig etwas Vertrauliches mitteilen, Dinge, die man besser nicht laut kund tut. Durch diesen Tonfall entsteht eine faszinierende Eindringlichkeit. Die erhöht sich noch durch oft lange Pausen in den Dialogen – visuell unterstützt durch die langen Brennweiten, die Kameramann James Laxton einsetzt. Oft legt er die Schärfe allein auf die Gesichter, der Hintergrund der Bilder verschwimmt zu schemenhaft komponierten Farbflächen, die das Gesagte mit Klängen von Gelb, Grün und Blau mittragen oder auch brechen.

„Beale Street“ handelt von Diskriminierung und der willkürlichen Gewalt gegen Afroamerikaner in den USA. Die Vorlage zu dem Film, James Baldwins großartiger Roman aus den Siebzigern, ist zwar fast fünfzig Jahre alt, aber Regisseur Barry Jenkins lässt keine Zweifel an seiner ungebrochenen Aktualität. Er löst die Geschichte sanft aus der zeitlichen Bindung, auch wenn die Ausstattung auf die Siebziger verweist. Es geht Jenkins um eine universelle Geschichte, um die Darstellung einer innigen Liebe nicht nur im Sinne des Füreinanders zwischen Tish und Fonny, sondern in ihrer Gemeinsamkeit auch gegen etwas, in diesem Fall um die notgedrungene Solidarität im ungleichen Kampf gegen die Tyrannei des weißen Amerikas.