"Beängstigend und verstörend": Russische Medien verspotten Putin

"Kurz gesagt, Russland schafft keine Weltprobleme, sondern löst sie. Und in Russland selbst wird alles tipptopp sein - so sieht die Lage aus der 'Höhe der Kremltürme' aus. Mal sehen, wie es bis zum nächsten St. Petersburger Wirtschaftsforum aussieht", höhnte sogar die kremlfreundliche "Moskowski Komsomolez" (MK) nach einem für sie enttäuschenden Auftritt von Wladimir Putin beim St. Petersburger Wirtschaftsforum. Dort waren vom Präsidenten Antworten auf die Frage erwartet worden, wie Russland mit den Sanktionen längerfristig umgehen will. Doch außer Propaganda-Floskeln hatte Putin nichts zu bieten. Das enttäuschte seine Fans offenbar noch mehr als seine ausländischen Kritiker, zumal der Kreml die präsidiale Rede mit großem Tamtam vorbereitet hatte.

"Bring meine Raketen nicht zum Lachen"

MK-Chefkolumnist Michael Rostowski will in den Äußerungen Putins zur Stimmungslage ein "Element der Vortäuschung und Künstlichkeit" gespürt haben: "Für mich persönlich (sorry für die Wiederholung, aber es ist hier notwendig) wird es nach dem Lesen [des Redemanuskripts] jedes Mal noch beängstigender und verstörender. In den Äußerungen des zweiten und vierten Präsidenten Russlands kommt meiner Meinung nach ein aufrichtiger Glaube zum Ausdruck. Putin verstellt sich nicht, spielt keine Rolle. Es scheint mir, dass er tatsächlich nicht versteht, dass andere nicht sehen können, was er sieht."

Weder die rasante Inflation, noch die Verschuldung oder die besorgniserregende Umweltverschmutzung hätten laut Putin irgendetwas mit dem Angriffskrieg zu tun. Die Russen hätten dafür den Witz geprägt: "Bring meine Raketen nicht zum Lachen." Tatsächlich habe Putin sich in ein "Paralleluniversum" geflüchtet: "Der Informationskrieg besteht vor allem im Aufeinanderprallen unterschiedlicher Vorstellungen von der Realität. Westliche Sichtweise: Russland hat 'die Regeln gebrochen'" und wird zur Strafe von einem uneinnehmbaren 'Cordon Sanitaire' umgeben, in dem es zerbröckeln und verrotten wird. Putins Idee: Der Westen selbst wird verfaulen und zusammenbrechen, der ernsthaft an seine Rolle als 'Stellvertreter Gottes auf Erden' glaubte."

"Er verwechselt Grundsatz und Lehrsatz"

Für Freunde von anspruchsvollen Gags schreibt Rostowski, Putin verwechsle leider zunehmend den Unterschied zwischen einem Axiom, also einem Grundsatz, und einem Theorem, also einem Lehrsatz: "Für diejenigen, die wie ich in der Schule nicht besonders gut in Mathematik waren: Ein Axiom ist etwas Selbstverständliches, das keines Beweises bedarf. Aber ein Theorem ist etwas, das im Gegenteil solche Beweise sehr erfordert."

Putins angebliches Lieblingsblatt, die boulevardbunte "Komsomolskaja Prawda" ließ es sich nicht nehmen, darauf hinzuweisen, dass der Präsident vor "leeren Stühlen" gesprochen habe. Sogar die "personalisierten" Sitzgelegenheiten in den hinteren Reihen seien allenfalls zur Hälfte besetzt gewesen.

"Es ist eine große Tragödie für Russland"

Geradezu flehentlich schreibt Aleksandr Tsipko, Doktor der Philosophie und Forschungsleiter am Institut für Wirtschaftswissenschaften der Russischen Akademie der Wissenschaften in einem Essay für die gemäßigt regierungsnahe "Nesawissimaja Gaseta": "Es ist an der Zeit zu erkennen - das wird jetzt besonders deutlich -, dass, wenn wir diese Politik des Anziehens der Schrauben nicht überwinden, die die Gedankenfreiheit einschüchtert, wenn wir die menschenfeindliche Aggression unseres Fernsehens nicht überwinden, das glaubt, dass die einzige Alternative von Zugeständnissen an die unabhängige Ukraine von Russlands Seite der dritte Weltkrieg und die Zerstörung der Menschheit sind, dann werden wir als Volk und Nation schlichtweg zu Grunde gehen. Es ist eine große Tragödie für Russland."

"Keine Optionen für Lösung dringender Probleme"

Der kremlkritische "Kommersant", ein Wirtschaftsblatt aus St. Petersburg, schreibt mit geradezu herablassendem Unterton: "Es sei darauf hingewiesen, dass der bisher vorgestellte Plan für einen technologischen Durchbruch und die Gestaltung der zukünftigen Techno-Ökonomie Fragen aufwerfen." Außer eine "Deregulierung" anzukündigen, habe Putin nichts zu bieten gehabt: "Trotz der ehrgeizigen langfristigen Ziele gab es keine Optionen zur Lösung dringender Probleme der Unternehmen - erlaubte Parallelimporte können den Bedarf an Kleinteilen in Komponenten nur teilweise decken, und die Suche nach einer qualitativ hochwertigen Alternative wird durch die Risiken sekundärer Sanktionen für große Unternehmen erschwert."

Sprach Putin zur Geschichte persönlich?

Russischsprachige Auslandsmedien sind natürlich noch viel deutlicher in ihrer Kritik. Der "Insider" fertigt Putin mit Urteil ab: "Das 'Russische Davos' aus der Hoffnungsphase des heimischen Kapitalismus hat sich in ein Theater eines Schauspielers mit dekorativer Bewunderung des ihm unterstellten Publikums verwandelt." An wen Putin sich eigentlich mit seiner Rede wandte, sei gar nicht so leicht auszumachen: "Alles sieht so aus, als hätte er selbst diese Rede am meisten gebraucht, und die Geschichte war ihr eigentlicher Adressat. Damit Nachkommen, nachdem sie es auf RuTube gehört haben, den klugen Blick und die Genauigkeit der Vorhersagen zu schätzen wissen."

Derweil berichtet das gewöhnlich gut unterrichtete Oppositionsportal "Meduza", dass im Kreml die "Friedens"- und die "Kriegspartei" heftig miteinander ringen, wenngleich beide Seiten nicht "organisiert" seien. Viel wichtiger scheint jedoch eine dritte Gruppe zu sein, die zum Angriffskrieg konsequent "schweigt", darunter Ministerpräsident Mischustin. Der soll früher ausgesprochen publicity-süchtig gewesen sein, mittlerweile aber PR-Firmen ablehnen mit der Begründung, er habe "gerade keine Unterstützung" nötig. Sich unsichtbar zu machen ist also demnach auch eine beliebte Strategie.