Die BBC-Serie "Years and Years" ist eine sehenswerte Dystopie

Die Welt 2024 brennt, im wahrsten Sinne des Wortes: In Italien die im Bürgerkrieg in Brand gesteckten Autos, in China eine von einer Bombe getroffene Insel. Angela Merkel ist tot und in England wird die politische Debatte von der rechtspopulistischen Brandstifterin Vivienne Rook befeuert. Sie sagt öffentlich, Israel und Palästina seien ihr "scheißegal", und wenn sie daraufhin zurechtgewiesen wird, ist ihre Antwort: "Das ist doch der Punkt: Wir dürfen keine Wahrheiten aussprechen!"

Serie am Puls unserer Zeit

Sätze, die wir so oder so ähnlich in den vergangenen Jahren auch in der Realität immer öfter gehört haben. Und so ist es auch kein Zufall, dass die aufstrebende Politikerin Viv Rook, die sich bald auf den Weg zur Premierministerin machen wird, wie eine Mischung aus der AfD-Politikerin Alice Weidel und der französischen Fast-Präsidentin Marine Le Pen daherkommt. Emma Thompson spielt sie kaltblütig direkt und berechnend volksnah.

Die Serie ging in Großbritannien schon vor zwei Jahren "on air", wurde 2019 fertig produziert – was sie aber jetzt eigentlich nur noch aktueller macht. Auch wenn manche Prognosen nicht eingetroffen sind, wie etwa eine zweite Amtszeit von Donald Trump, und auch wenn die Serie natürlich nichts von der Corona-Pandemie wissen konnte, so zeichnet sie doch ein sehr gegenwärtiges Porträt unserer westlichen Gesellschaft: mit wirtschaftlichen Krisen, einer immer gespalteneren Bevölkerung, vergifteten Debatten, und einer unter rechts- und linksextremen Tendenzen bröckelnden Demokratie.