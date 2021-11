BBC-Doku verärgert Royals: Gab es PR-Krieg zwischen den Prinzen?

Eine gute TV-Quote dürfte angesichts der breiten Vorberichterstattung gesichert sein: Heute Abend um 21.00 Uhr Ortszeit strahlt BBC 2 den ersten Teil der Doku "The Princes and the Press" aus, und der Hof ahnt offenbar nichts Gutes. Jedenfalls ließen royale Quellen schon im Vorfeld über die "Daily Mail" verbreiten, Prinz William habe keineswegs über geheime Winke dafür gesorgt, dass die Medien Abträgliches über seinen Bruder Harry verbreiteten. Es habe demnach auch keinen "PR-Krieg" zwischen den beiden gegeben. Beides wird offenkundig in der Sendung Thema sein.

Laut "Daily Mail" haben sich Vertreter der Queen, von Prinz Charles und William bei der BBC beschwert und die künftige Zusammenarbeit gefährdet gesehen, falls der Hof nicht die Gelegenheit bekomme, sich zu Vorwürfen zu äußern. Auch der "Daily Telegraph" raunte von einem möglichen "Boykott" der BBC durch das Königshaus, und laut "Times" sträuben sich dort gegenwärtig sämtliche Haare.

"Entsetzlich" oder gar "Brandstiftung"?

Angeblich sind "Insider" der Royals empört darüber, dass sie die zweiteilige Doku nicht vorab sehen durften. Ein besonders wichtiger Auskunftsgeber habe das alles als "Klatsch und Tratsch" bezeichnet, so die gewöhnlich gut informierte konservative Boulevard-Zeitung. Die Queen sei über das Aufsehen schwer verärgert. Ein Sprecher der BBC sagte, die Doku werde sich damit beschäftigen, wie die Berichterstattung über die Royals funktioniere. Mehrere Rundfunk- und Zeitungsjournalisten seien dafür befragt worden. Der Kommentator der "Daily Mail", Richard Kay, schimpfte, der Zeitpunkt der Ausstrahlung sei nicht nur "entsetzlich", sondern geradezu "Brandstiftung". Es sei "kontraproduktiv" und "bescheuert", dass die BBC den Royals keine Gelegenheit gebe, das Material vorab zu begutachten.

Kay verwies auf das Platin-Jubiläum der Queen im kommenden Jahr: Sie wird dann 70 Jahre auf dem Thron sitzen, was etliche Sondersendungen nötig machen wird. Die BBC werde dann auf das Wohlwollen der Königin angewiesen sein. Böse Worte gab es auch für den Autor des umstrittenen Zweiteilers, Amol Rajan, der ein "selbsternannter Republikaner" sei, die Monarchie als "absurd" und die britischen Medien als "Propagandaabteilung" des Hofes bezeichnet habe. Interviews mit Rajan soll die BBC der "Times" zufolge abgelehnt haben.

BBC mehrfach unter Druck

Der Traditionssender steht in mehrfacher Hinsicht mächtig unter Druck. Nach Bekanntwerden der Begleitumstände des berüchtigten Interviews mit Prinzessin Diana vom 20. November 1995 gab es einen Aufschrei: Es hatte sich nach Ermittlungen herausgestellt, dass die 1997 bei einem Autounfall ums Leben gekommene Mutter von William und Harry systematisch hintergangen worden war, um sie für den damaligen TV-Auftritt "gefügig" zu machen.