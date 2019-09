"Haus der Kunst": So kritisiert Bazon Brock die Leitung

Keine Entwarnung

Sehr verwunderlich, denn nahezu gleichzeitig erreicht Caroline Topp eine brisante Nachricht per whats app, gezeichnet Bernhard Spies: "Liebe Kolleginnen und Kollegen, am vergangenen Freitag fand im Haus eine nicht genehmigte Demonstration mit Ai Weiwei statt, die ausschließlich dem Ziel diente, dem Ruf des Hauses der Kunst zu schaden. Alle, die sich an dieser rufschädigenden Aktion gegen das Haus der Kunst beteiligt haben, haben daher mit arbeitsrechtlichen Konsequenzen zu rechnen. Im Wiederholungsfall bis zur fristlosen Kündigung." Dazu Bazon Brock: "Also wenn man so in der Kultur arbeitet, gehört man da nicht hin, das hat weder was mit künstlerischer Arbeit noch mit Freiheitsbegriff zu tun. Jemand, der so argumentiert, ist noch nicht mal für die Verwaltung brauchbar. Und was die ganzen Leute betreiben hier, ist Zerstörung der Kultur, das ist ihr Ziel, Zerstörung aller kultureller Verbindlichkeiten, um ihre kapitalistischen Willkürakte in besonderer Weise durchsetzen zu können."

Auch der stellvertretende Vorsitzende des Betriebsrats, Fabian Vogl, gibt keine Entwarnung. Um Kosten zu sparen, hätte man verschiedene Vorschläge gemacht, doch die Geschäftsleitung zeigte sich ungnädig: "Es ist immer gesagt worden, die Overhead-Kosten wären zu hoch bei dem Personal. Es geht nicht um andere Einsparungsmöglichkeiten, Öffnungszeiten kämen nicht in Frage zu reduzieren. Es ist immer alles verneint worden."