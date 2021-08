Bayreuther Festspiele "störungsfrei und reibungslos"

Die Bayreuther Festspiele gehen am Mittwochabend mit einem Konzert unter der Leitung von Dirigent Andris Nelsons, in dem Auszüge aus den Opern "Die Walküre" und "Götterdämmerung" geboten werden, zu Ende. Störungsfrei und reibungslos seien sie gewesen, sagt der kaufmännische Geschäftsführer Ulrich Jagels im BR-Gespräch. Dafür sei er sehr dankbar.

Premiere: Erstmals dirigiert eine Frau in Bayreuth

Es waren Festspiele mit vielen Premieren. So stand erstmals in der Festspielgeschichte eine Frau am Dirigentenpult. Oksana Lyniv habe das Publikum begeistert, so Jagels. "Das schönste Feedback, das wir immer bekommen können, das ist der Applaus und der Jubel unseres Publikums", so Jagels weiter. Die letzte Opernaufführung dieser Saison, die Meistersinger von Nürnberg, unter der Regie von Barrie Kosky am Dienstag bekam einen 20 Minuten andauernden stehenden Beifall.

Wegen Corona nur beschränkte Zuschauerzahl erlaubt

22.235 Zuschauer haben in diesem Festspielsommer die Wagner-Opern besucht. Alle Karten konnten verkauft werden. Allerdings sei es pandemiebedingt immer wieder zu Kartenrückgaben gekommen, so dass im Online Ticketshop der Festspiele spontan freie Karten verfügbar waren.

Auch neu waren die strengen Corona-Maßnahmen am Hügel, die eine Spielsaison erst möglich gemacht hatten. Die Festspielleitung musste lange bangen, vor wie viel Publikum gespielt werden kann. Erst im Juni war klar, dass es 911 Zuschauer pro Aufführung sein dürfen. Etwa die Hälfte der üblichen Anzahl.

Für die Corona-Maßnahmen rund um den Hügel habe es eine große Akzeptanz gegeben. "Wir waren gut vorbereitet und es gab keine Wartezeiten", so der kaufmännische Geschäftsführer. Alle Besucher mussten sich vor Vorstellungsbeginn registrieren und nachweisen, dass sie eine der 3-G-Regeln erfüllen.

Festspiele ohne Roten Teppich, dafür mit neuem Gastro-Konzept

Auch eine Premiere: Es gab keinen roten Teppich mit Promischaulaufen am 25. Juli, der traditionellen Eröffnung der Festspiele. Bundeskanzlerin und Wagnerfan Angela Merkel (CDU) war zur Premiere dennoch da. Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier (SPD) aber musste vergangene Woche kurzfristig seinen Besuch absagen - wegen der aktuellen politischen Entwicklungen in Afghanistan.

Erstmals standen in diesem Jahr Foodtrucks vor dem Festspielhaus. Denn auch das Gastronomiekonzept musste angepasst werden. Binnen weniger Wochen wurde das Konzept auf die Beine gestellt. Die Resonanz sei überwiegend positiv gewesen, so die Verantwortlichen.

Hoffen auf "volles Haus" im nächsten Jahr

Das Begleitprogramm des Chors "Ring 20.21" habe sehr viel Anklang gefunden, so Ulrich Jagels gegenüber dem BR. Auch die Kinderoper wurde von 800 Kindern mit ihren Eltern besucht. Doch auch wenn alles gut funktioniert habe in diesem Festspielsommer, so hoffe man am Hügel doch sehr auf eine deutliche Entspannung im kommenden Jahr – und auf ein volles Haus am Hügel.