Bayreuther Festspiele: Schmuck für die Oper aus dem 3D-Drucker

Ganz langsam, Schicht für Schicht, taucht die graue Scheibe aus dem 3D-Drucker auf. Mit jeder Schicht, die der Drucker aufträgt wird sie etwas größer, treten die Details immer mehr hervor. Drei Stunden dauert das Ganze. Der runde Rohling ist aus Wachs und dient später als Form für den Guss des Schmuckstücks. Doch davor muss er noch in ein Reinigungsbad und unter UV-Licht aushärten. Erst dann kann die Bayreuther Goldschmiedin Julia Förster-Oetter eine Silikonform für den Guss herstellen.

Das Amulett misst etwa fünf Zentimeter im Durchmesser und ist drei Millimeter stark. Gegossen wird es aus Silber und bekommt danach einen Goldüberzug. Das Gießen übernimmt ein Fachbetrieb in Pforzheim, danach kommt es zur weiteren Verarbeitung wieder zu Julia Förster-Oetter zurück. Etwa 50 Arbeitsstunden wendet die Goldschmiedin für ein Amulett auf.

"W" wie Wotan oder Wagner

Wotan trägt das Amulett prominent auf seiner Brust in den Opern "Rheingold" und "Die Walküre" von Richard Wagner. Für die Neuinszenierung des "Ring des Nibelungen" im vergangenen Jahr waren die Verantwortlichen im Bayreuther Festspielhaus auf der Suche nach einem Goldschmied, der das Amulett herstellen könne. Sie landeten bei Julia Förster-Oetter, die ihre Werkstatt im Bayreuther Stadtteil St. Georgen hat. Andy Besuch, der Kostümbildner des "Rings" sei dann zu ihr gekommen und habe ihr seine Vorstellungen mitgeteilt, erzählt Julia Förster-Oetter.

In der Mitte des Amuletts ist ein geschwungenes "W" zu sehen. "W" wie Wotan, aber es erinnere auch ein wenig an das Wagner "W", wie es vor dem Festspielhaus aus Blumen gepflanzt sei, sagt die Goldschmiedin. Nach außen hin endet es in sternförmigen Ecken mit kleinen Kreisen und Linien. In den Opern "Rheingold" und "Walküre" sei das Amulett deutlich an Wotan zu sehen, freut sich Förster-Oetter. Es werde ihm auch mal abgerissen, deswegen habe die Kette einen Magnetverschluss.