Bayreuther Festspiele mit zwei Neuproduktionen

Wagner-Fans sollen im Festspielsommer in Bayreuth voll auf ihre Kosten kommen. Wie ein Sprecher der Bayreuther Festspiele am Freitag mitteilte, werden sowohl "Der Ring des Nibelungen" als auch die Oper "Tristan und Isolde" neu inszeniert. Bei der überraschenden Neuinszenierung des "Tristan" übernimmt Cornelius Meister die musikalische Leitung, Roland Schwab führt Regie. Diese Wagner-Oper eröffnet die Festspiele am 25. Juli. Auf dem Spielplan stehen zudem die Opern "Tannhäuser", "Der fliegende Holländer" und "Lohengrin".

Wagner goes Netflix

Sechs Tage nach der Eröffnung hebt sich der Vorhang für die erste von vier Premieren des Zyklus "Der Ring des Nibelungen" unter der musikalischen Leitung von Pietari Inkinen. Regisseur ist Valentin Schwarz - er hatte bereits angekündigt, dass er seine Inszenierung des "Ring" wie eine Netflix-Serie anlegen werde. Diese Neuproduktion war eigentlich für das Jahr 2020 geplant, doch wegen Corona mussten die Festspiele in diesem Jahr komplett ausfallen.

Doppeltes Netz für den Festspielchor

Vor einer besonderen Herausforderung stehen die Chöre bei den Produktionen "Tristan und Isolde" sowie "Götterdämmerung". Die künstlerischen Planungen würden vorsehen, dass die Chöre singend auf der Bühne agierten, heißt es aus dem Festspielhaus. Im Falle eines Infektionsgeschehens soll der Spielbetrieb aber nicht gefährdet sein – der Gesang der Chöre würde dann vom Band eingespielt.

Zusatzprogramm: Konzerte und Kinderoper

Als Kinderoper kommt in diesem Festspielsommer die Produktion "Lohengrin für Kinder" zur Aufführung. Die Reihe "Diskurs Bayreuth" bietet an zwei Abenden mit dem "Festspiel Open Air" zum ersten Mal allen Wagnerfreunden die Möglichkeit, in Picknick-Atmosphäre musikalische Veranstaltungen mit Mitwirkenden der Festspiele zu erleben. Die "Taff-Festspielnacht" am Goldbergsee in Marktschorgast findet in diesem Jahr am 9. August statt. Pietari Inkinen soll den Abend dirigieren.

Tickets im Netz: Im Mai ist ein Online-Verkauf geplant

Stardirigent Andris Nelsons beschließt die Festspielsaison mit zwei Konzerten im Festspielhaus am 31. August und 1. September. In diesen Tagen werden die Bestellunterlagen für Festspielkarten in den Versand gehen. Ein Online-Sofort-Verkauf der begehrten Tickets ist für den 29. Mai geplant.