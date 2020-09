Bayreuther Festspiele: Dirigentin leitet erstmals Premiere

Alte Rolle, neue Umgebung: Oksana Lyniv soll als Dirigentin die Leitung bei der Wagner-Festspielaufführung "Fliegender Holländer" übernehmen 2021 übernehmen. Das sagte Festspielchefin Katharina Wagner, die nach ihrer Krankheit erst vor Kurzem wieder zurückgekehrt war, der "Welt". Mit Dmitri Tschernjakow habe sie zudem "einen spannenden Wunschregisseur", so Wagner.

Bayreuther Festspiele 2021 sollen stattfinden

In diesem Jahr fielen die Festspiele auf dem Grünen Hügel in Bayreuth wegen der Corona-Pandemie aus - zum ersten Mal in der Nachkriegsgeschichte des Opernspektakels. Fürs nächste Jahr zeigt sich Katharina Wagner zuversichtlich. Von der Gesellschafterseite sei der absolute Wille da, Festspiele 2021 möglich zu machen, so die Urenkelin des Komponisten Richard Wagner, die derzeit mit ihrem Team die nächsten Spielzeiten vorbereite.