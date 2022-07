Bayreuther Festspiele: Dirigent schwer an Corona erkrankt

Der Dirigent Pietari Inkinen ist an Corona erkrankt. Die Erkrankung sei so "schwerwiegend", dass er nicht an den wichtigen Bühnenproben mit Orchester teilnehmen könne. Daher werden die Neuproduktionen "Der Ring des Nibelungen" und "Tristan und Isolde" mit anderen Dirigenten besetzt. Die Festspielleitung bedauere das außerordentlich, heißt es in der Mitteilung vom Grünen Hügel.

Inkinen wird erst im nächsten Jahr den "Ring" dirigieren

Pietari Inkinen werde erst im nächsten Jahr den "Ring" dirigieren. An seiner Stelle wird Cornelius Meister die Neuproduktion "Der Ring des Nibelungen" übernehmen. Um sich voll und ganz auf die Endprobenzeit und die anstehenden Ring-Zyklen konzentrieren zu können, wird das Dirigat der Neuproduktion "Tristan und Isolde" wiederum von Markus Poschner übernommen.

Die Bayreuther Festspiele beginnen traditionell am 25. Juli. Zuvor hatte bereits Darsteller John Lundgren seine Teilnahme an den Festspielen absagen müssen.