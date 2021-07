Saison-Auftakt: Bayreuther Festspiele planen 3D-"Parsifal"

Für die diesjährige Saison gibt es tatsächlich noch Karten. Geschäftsführer Ulrich Jagels sprach von „Rückläufern“, also Karten, die bereits verkauft, aber dann doch nicht bezahlt wurden. Es ist jedoch kein Geheimnis, dass die Nachfrage in diesem Jahr deutlich geringer war als sonst, was vor allem am fehlenden internationalen Publikum liegt. Aus Asien zum Beispiel sei wegen der eingeschränkten Reisemöglichkeiten und Quarantäne-Regeln fast niemand zu erwarten, aus den USA nur wenige Wagner-Fans: „Insofern lohnt es sich immer wieder mal einen Blick den Webshop zu werfen.“ So werden insgesamt nur rund 22.000 Gäste auf den Grünen Hügel pilgern und für deutlich geschmälerte Einnahmen von 5,3 Millionen Euro sorgen. Trotz der Corona-Pandemie und des Totalausfalls im vergangenen Sommer hätten die Festspiele 2020 ein „etwas positives Ergebnis“ von 470.000 Euro erzielt, so Jagels.

Bass Günther Groissböck sagte kurzfristig ab

Auch eine kurzfristige Absage gibt es: Der österreichische Bass-Bariton Günther Groissböck hat sich am Samstagmorgen entschieden, den Wotan im „Ring“ doch nicht zu singen, auch nicht in der konzertanten "Walküre" dieser Saison. Über die Gründe wurden keine weiteren Angaben gemacht. Wie es mit dem früheren Musikdirektor in Bayreuth, Christian Thielemann, weitergeht, steht noch nicht konkret fest. Er wird nächstes Jahr den "Lohengrin" dirigieren, man sei miteinander in "guten Gesprächen", hieß es von Katharina Wagner.

Was die "Reformdiskussion" betrifft, die Bundeskulturstaatsministerin Monika Grütters (CDU) in Bayreuth angemahnt hatte, sagte die Festspielchefin, eine entsprechende Kommission gebe es seit 2007. Dabei gehe es hauptsächlich um Finanzierungs- und Sanierungsfragen: "Die Stiftung ist ja Eigentümerin des Hauses, hat aber eigentlich kein Geld, um es zu modernisieren. Man muss einfach mal darüber reden, wer so große Sanierungskosten trägt, wie sie jetzt anfallen." Konkret sei eine "Finanzierungsvereinbarung" über 85 Millionen Euro zwischen Festspielen, Freistaat Bayern und Bund in Arbeit.