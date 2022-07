Bayreuth vor den Wagner-Festspielen: Fast alles wie immer

Angela Merkel wieder bei den Bayreuther Festspielen

"Die Auffahrt" am 25. Juli ist für viele in der Stadt ein Pflichttermin. Teilweise schon Stunden vor Aufführungsbeginn sichern sich Autogrammjäger einen guten Platz. Wer der Einladung der Stadt gefolgt ist, ist bisher noch nicht klar. Die Liste wird aber in den kommenden Tagen veröffentlicht. Durchgesickert ist aber, dass die ehemalige Bundeskanzlerin, Angela Merkel, dabei sein wird. Sie und ihr Mann Joachim Sauer sind bekennende Wagnerfans. Auch wird es am Montagabend einen Staatsempfang im Anschluss an die "Tristan"-Premiere geben. Das große weiße Zelt hierfür steht bereits am Neuen Schloss in der Innenstadt bereit. Der Gastgeber: der Bayerische Ministerpräsident Markus Söder.

Corona: Interner Ringtausch am Hügel

Trotz aller Vorfreude schwebt natürlich über allem die Corona-Pandemie. Die Inzidenzen in Bayreuth liegen im vierstelligen Bereich. Am Hügel selbst hat man immer wieder mit neuen Infektionen zu kämpfen. Teilweise waren bis zu 60 Personen im Haus Corona-positiv getestet. Erst jüngst wurde bekannt, dass Cornelius Meister das Ring-Dirigat von Pietari Inkinen übernehme. Inkinen falle wegen einer "schwerwiegenden Corona-Erkrankungen" aus, heißt es aus dem Festspielhaus. Das Dirigat der Neuproduktion "Tristan und Isolde" wird dadurch wiederum von Markus Poschner übernommen, damit sich Meister auf den "Ring" konzentrieren könne. "Es ist also ein kleiner Ringtausch intern", so Hubertus Herrmann.

Keine Vorstellung gefährdet - bisher

Aktuell habe sich die Lage etwas entspannt, so Herrmann. Eine Glaskugel habe aber niemand. Der Chor sei redundant besetzt, weit über 200 Musiker und Musikerinnen sind am Hügel – im Fall der Fälle könne füreinander eingesprungen werden. Bei den Solisten gibt es ein sogenanntes Coversystem. Vorstellungen seien bisher nicht gefährdet, aber ein Blick auf den Besetzungszettel vor der Aufführung könne sich in diesem Jahr immer lohnen, so Hubertus Herrmann. Man sei zwar nicht entspannt, aber man müsse es nehmen wie es komme, so die einhellige Meinung am Hügel und in der Stadt.