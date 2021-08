Bayreuth-Dirigent Christian Thielemann: "Titel sind zweitrangig"

Die neue Abstinenz ist bemerkenswert, hält Thielemann doch gemeinsam mit dem Dirigenten Felix Mottl (1856 - 1911) den Rekord, alle zehn in Bayreuth auf dem Spielplan stehenden Werke inzwischen dort interpretiert zu haben. 179 Mal stand der prominente Maestro im "mystischen Abgrund" des überdeckten Orchestergrabens. Seine Erfahrung gab er als Musikdirektor gern an Dirigentenkollegen weiter, mitunter jedoch so ungestüm, dass es auch schon mal zu lautstarken Auseinandersetzungen kam. Es ist kein Geheimnis, dass sich an Thielemanns Umgangston die Geister scheiden.

Ob Katharina Wagner ein dringendes Bedürfnis hat, ihn abermals als musikalischen "Oberchef" anzuheuern, erscheint eher fraglich. Auf Nachfrage sang sie jedenfalls kein Loblied auf den Maestro, sondern verwies recht nüchtern auf ihren Pressesprecher, der dann recht kurz "angebunden" die geltende Sprachregelung von den angeblich "guten Gesprächen" wiederholte.

Dessen ungeachtet wäre es ein erheblicher Verlust für die Wagner-Gemeinde, wenn Thielemann sich kaum noch in Bayreuth blicken ließe, auch, wenn er jetzt selbst der dpa sagte, es sei "auch nicht schlimm, einmal ein Jahr zu pausieren". Im nächsten Jahr soll Thielemann die Wiederaufnahme des "Lohengrin" leiten. Der neue, vierteilige "Ring des Nibelungen" dagegen wird vom 41-jährigen, wenig bekannten finnischen Dirigenten Pietari Inkinen dirigiert, der für eine konzertante "Walküre" in dieser Saison von Teilen des Publikums ausgebuht wurde und eher mäßige Kritiken erhielt.

"Habe Pläne bis 2027"

Zu seinem bevorstehenden Abschied von Dresden sagte Thielemann: "Im Nachhinein bin ich froh, dass ich ein neues Kapitel aufschlagen kann. Ich habe in den vergangenen Jahren viele Angebote abgelehnt, die ich jetzt in einem anderen Ausmaß annehmen kann. Mein Kalender war mit einer derartigen Geschwindigkeit voll – ich habe Pläne bis 2027. Das klingt verrückt – aber so wird in diesem Gewerbe geplant."