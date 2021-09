Bayreuth Baroque zieht Bilanz: Auch ohne Feuer viel Erfolg

Gar nicht so einfach, hier Theater zu machen: Das prächtige Markgräfliche Opernhaus in Bayreuth wurde von 1744 bis 1750 gebaut, ist also eines der ganz wenigen Barock-Gebäude, die nicht abgebrannt sind, obwohl das historische Theater bis auf die Außenwände ganz aus Holz errichtet wurde. Da ist nach der aufwändigen Sanierung natürlich Vorsicht geboten, und deshalb kann Max Emanuel Cenčić, der künstlerische Leiter von Bayreuth Baroque, auch nicht einfach jeden Regieeinfall umsetzen, wie er dem BR verrät: "Wir dürfen keine Speisen, keine Flüssigkeiten auf der Bühne benutzen, auch keinen Dampf oder ähnliches, sicherlich auch kein Feuer. Gut, man kann ja dann vieles anders machen. Das sind jetzt nicht so unverzichtbare Dinge, wo man sagen würde, dann kann man nicht spielen. Die Bühne ist modern, da ist die Situation entspannter. Wo es schwierig wird, wenn sie Kabel im Zuschauerraum verlegen wollen, da müssen wir immer Rücksprache mit der Schlösserverwaltung halten."

"Die Akzeptanz ist sehr groß"

In diesem Jahr gab es bei Bayreuth Baroque mehr Wiederholungen als geplant, einfach deshalb, weil die Barockoper "Carlo Il Calvo - Karl der Kahle" von Nicola Antonio Porpora (1738) im vergangenen Jahr gezwungenermaßen vor einem sehr kleinen Publikum aufgeführt werden musste, und all diejenigen, die damals leer ausgingen, die Chance bekommen sollten, die Produktion wenigstens in diesem Jahr zu sehen. Deshalb gab es abermals drei Vorstellungstermine. Wie alle Festivals litt Bayreuth Baroque unter den kurzfristigen Änderungen der Corona-Regeln: Wenn es plötzlich heißt, dass doch mehr Zuschauer zugelassen sind, kommen allenfalls mehr regionale Gäste, die internationalen planen in der Regel sehr viel langfristiger. "Für mich ist die Bilanz sehr, sehr positiv ausgefallen, weil wir gesehen haben, dass die Akzeptanz sehr groß ist", so Cenčić: "Die Leute sind begeistert, wir haben trotz der Schwierigkeiten Leute aus der ganzen Welt, die hierher kommen. Opern, die man sonst nirgendwo auf der Bühne sieht, erlebt man in Bayreuth."