"Bayreuth Baroque" etabliert sich im Markgräflichen Opernhaus

Mitten im Pandemiejahr 2020 ein neues Festival zu starten, war ein mutiger Schritt für die Väter von "Bayreuth Baroque". Der künstlerische Leiter Max Emanuel Cencic allerdings war sich sicher, dass es funktionieren würde. Der Erfolg gibt ihm Recht: Alle Vorstellungen im Markgräflichen Opernhaus waren ausverkauft, auch die Übertragungen in TV und Internet wurden von Vielen gesehen. Die Barock-Musik hat ihr eigenes Festival gefunden – im schönsten Barock-Theater der Welt.

Bewährte Oper kommt wieder zur Aufführung

An diesen Erfolg möchte die internationale Künstlertruppe in diesem Jahr vom 1. bis 12. September anknüpfen. Doch auf die Neuproduktion einer italienischen Barock-Oper, einer sogenannten Opera seria, muss das Publikum in diesem Jahr verzichten. "Carlo il Calvo" (Karl der Kahle) von Nicola Antonio Porpora steht erneut dreimal auf dem Programm. "Für alle, die die Oper im vergangenen Jahr coronabedingt nicht sehen konnten", erklärt Cencic.

Inszenierung dauert fünf Stunden

Ohne den Countertenor, Produzenten und Regisseur Max Emanuel Cencic wüsste wohl kaum jemand von der Oper "Carlo il Calvo", die 1738 in Rom uraufgeführt wurde. Es geht um einen Familien-Erbstreit, der sich an der wahren Geschichte von Karl dem Kahlen aus dem 9. Jahrhundert orientiert. Cencic versetzt das Geschehen in die 1920er Jahre in Kuba und inszeniert es wie eine Telenovela mit 35 Folgen. Der Dreiakter dauert ohne die beiden Pausen rund fünf Stunden.

Barockmusik von Händel bis Porpora

Im Rahmen des Festivals und neben den Opernaufführungen lassen Musiker aus aller Welt die Barockmusik im Opernhaus hochleben. Elf Konzerte sind geplant, dazu kommen drei Dinner-Konzerte in der Eremitage und ein Händel-Oratorium in der Stadtkirche. Hervorzuheben ist am 9. September eine konzertante Aufführung der Oper "Polifemo", die ebenfalls aus der Feder von Nicola Porpora stammt.

Italienische Opern neu entdeckt

Jahrzehnte lang war die Barockmusik nach ihrer Blütezeit im 17. und 18. Jahrhundert verpönt und belächelt worden. Sie sei zu pompös, zu kitschig, zu überladen und emotional, lautete das abfällige Urteil. Erst im 19. Jahrhundert änderte sich die Meinung allmählich. Heute ist es Künstlern wie Cencic zu verdanken, dass fast vergessene exotische Barockmusikstücke und vornehmlich italienische Opern jener Zeit, die übrigens reich an Arien sind, wieder einem breiten Publikum dargeboten werden.

Nach den Festspielen ist vor dem Festival

Kein Ort würde sich besser für Festspiele der Barockmusik eignen als das Markgräfliche Opernhaus in Bayreuth, das nur einen kurzen Fußmarsch von Richard Wagners Festspielhaus entfernt liegt. Markgräfin Wilhelmine, die sehr kunstbeflissene Schwester Friedrichs des Großen, ließ es für die Hochzeit ihrer Tochter erbauen. Es wurde 1748 fertiggestellt und damit mitten in jener Epoche, die heute als Barock bezeichnet wird. Im Jahr 2018 wurde es nach mehrjähriger Sanierung wiedereröffnet. Der Wunsch nach einem Musik-Festival mit Klängen aus der Entstehungszeit des Hauses wurde laut: Es war die Geburtsstunde von Bayreuth Baroque.

Corona-Regeln für Zuschauer im Opernhaus

Zuschauer müssen auch in diesem Jahr Corona-Regeln beachten. Dazu gehört, dass sie im Schachbrettmuster platziert werden und auch am Platz eine Maske tragen müssen. Ein Impf- oder Genesenen-Nachweis oder ein negatives Testergebnis sind Voraussetzung für den Einlass. Pro Aufführung sind rund 250 Besucher zugelassen. Einzelne Tickets gibt es Dank einer kurzfristigen Sondergenehmigung noch im Online-Verkauf.

Bayreuth Baroque lockt mit Neuproduktion

Bayreuth Baroque hat sich bereits fest im Veranstaltungskalender der Stadt etabliert. Wenn im Bayreuther Festspielhaus Ende August die Lichter vorübergehend ausgehen, gehen sie im Markgräflichen Opernhaus auch künftig an: Das Barock-Festival beginnt mit wenigen Tagen Abstand zu Wagners Festspielen. Für 2022 hat der künstlerische Leiter wieder eine Neuproduktion geplant - eine weitere italienische Barock-Oper, die fast 300 Jahre nicht gespielt und wahrscheinlich noch nie inszeniert wurde. Es handelt sich um Leonardo Vincis "Alessandro nell indie". Max Emanuel Cencic: "Das ist ein triftiger Grund, um nach Bayreuth zu kommen, um sich so etwas sehr Seltenes anzuschauen und anzuhören."