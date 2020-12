Bayernweites Balkon-Konzert an Heiligabend

Mit der Klarinette auf den Balkon oder der Trompete ans Fenster: Geht es nach dem Bayerischen Musikrat, soll es so heute in ganz Bayern aussehen. Der Verein lädt am Nachmittag zum gemeinsamen Musizieren ein. Auch Sänger und Sängerinnen sind aufgerufen, bei der Aktion mitzumachen.

Los geht es am 24.12.2020 um 15 Uhr mit zwei bekannten Weihnachtsliedern: "O du fröhliche", gefolgt von "Alle Jahre wieder".

Mit Noten gegen den Corona-Frust

"Es geht darum, dass jeder, der gern singt und musiziert, Gelegenheit hat, seinen Corona-Frust zur Freude des Weihnachtsfestes auf seinem Balkon, an seinem Fenster, auszuleben", sagt Marcel Huber, Präsident des Bayerischen Musikrats, dem Bayerischen Rundfunk.

Liedtexte, Notenblätter und Hörbeispiele gibt es auf der Internetseite des Bayerischen Musikrats.

Mit dem bayernweiten Fenster- und Balkon-Konzert will der Bayerische Musikrat zeigen, wie sehr sich die Musiker und Musikerinnen wieder auf gemeinsame künftige Auftritte freuen. "Wir Musiker lassen uns von der Pandemie nicht unterkriegen", schreibt Huber.

