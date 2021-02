Bayerns Theaterchefs befürchten "Wüsteneien und Ödnisse"

Zwar gebe es weiterhin einen Probebetrieb, so Andreas Beck, doch das "gerinne" jetzt. Ohne eine Öffnungs-Perspektive sei die Neuproduktion von Stücken nicht mehr sinnvoll, denn Kunst lebe nun mal von der Veröffentlichung: "Das führt natürlich auch, das muss man ganz deutlich sagen, zu künstlerischen Einbußen. Das ist so, also ob sie einem Sportler, einem Fußball-Spieler verbieten würden, miteinander zu spielen. Dann ist irgendwann die Mannschaft oder das, was sie von einer Mannschaft gewohnt sind an Geist oder auch an Können gefährdet, darum geht es."

"Wir schneiden Jüngeren den Lebensfaden ab"

Für Nikolaus Bachler sind die "psychischen Auswirkungen" des Lockdowns viel gravierender als die finanziellen: "Sie müssen sich mal vorstellen: Einem Schauspieler, einem Sänger, einem Tänzer, der ein Jahr nicht auftritt, dem schneiden wir den Lebensfaden ab. Wir retten zurecht das Leben von alten Menschen, wir schneiden aber den Jüngeren den Lebensfaden ab und damit auch ihre Zukunft."

Der "Dialog" mit der Politik, vom dem sich Bachler und seine Intendanten-Kollegen Lockerungen erhoffen, scheint jedoch eher gestört zu sein. Mit Markus Söder hatten sie nach eigener Aussage das letzte Mal am 5. August vergangenen Jahres Kontakt, mit Kunstminister Bernd Sibler am 18. Februar. "Wir brauchen jetzt, und zwar wirklich jetzt und nicht am 1. April oder sonst wann, den ersten Schritt zu einer Öffnungsperspektive, die Zukunft hat. Ich könnte morgen wieder aufmachen", so Nikolaus Bachler. Das sei "verantwortungsvoll, verhältnismäßig und verständlich". Diese Forderungen sei der Politik bekannt.