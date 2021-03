Bayerns Theater: Gespräche über frühere Öffnung angekündigt

In Berlin hatte auch Kulturstaatsministerin Monika Grütters signalisiert, dass es mit Lockerungen in der Kultur jetzt schnell gehen könnte: "Ich bin überzeugt, Öffnungen im Kulturbereich sind verantwortlich, gut umsetzbar und schlicht notwendig - für die Kreativen, aber auch für uns, ihr Publikum. Deutschland braucht gerade in diesen Zeiten die Kultur, weil sie Raum für Debatten und Demokratie, Empathie und Energie schafft."

Während sich Vertreter des Bühnenvereins und vom Deutschen Kulturrat vorsichtig optimistisch zeigten, kam von den Kinobetreibern Kritik. "Dies ist in Anbetracht der wirtschaftlichen Lage der Filmtheater ein schwerer Schlag und eine große Hürde für den Start neuer Filme", so Christine Berg vom Interessenverband HDF Kino. Auch DOV-Geschäftsführer Gerald Mertens beklagte, dass Orchester und Theater "abermals Schlusslicht" seien. Dabei gehe von Theater- und Konzertveranstaltungen faktisch keine Infektionsgefahr aus, so der Verbandsvertreter: "Für Zehntausende freischaffende Musikerinnen und Musiker gibt es noch gar keine Perspektiven. Das ist extrem unbefriedigend."

Über die künftigen Sitzkapazitäten von Theatern und Konzertsälen wurde noch nichts bekannt. Grundsätzlich sollen alle Zuschauer in Regionen mit einer Inzidenz zwischen 50 und 100 tagesaktuelle Testergebnisse vorlegen müssen. In Städten und Kreisen mit besonders geringen Infektionszahlen (Inzidenz geringer als 50) sollen keine Tests notwendig sein, das gilt in Bayern etwa für München, Ingolstadt, Würzburg und Landshut. Teilweise steigen allerdings dort die entsprechenden Kennzahlen wieder.