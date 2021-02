Bayerns prominenteste "Skandalnudel": 200 Jahre Lola Montez

Dass sie am 17. Februar 1821 in Grange im irischen County Sligo als Elizabeth "Eliza" Rosanna Gilbert geboren wurde, behielt Lola Montez wohlweislich für sich. Sie erfand sich x-fach neu, und das fiel ihr bei ihrem Familienhintergrund leicht: Ihre Eltern gingen 1822 nach Kalkutta, wo ihr Vater an der Cholera starb. Ihre Mutter kehrte nach Schottland zurück und gab die Tochter ins Internat ins englische Bath. Von dort türmte Lola Montez, als sie einen wesentlich älteren Mann heiraten sollte und brannte mit ihrem Liebhaber nach Irland durch. Beide heirateten und gingen abermals nach Indien, wo sie sich nach ein paar Jahren trennten. Zurück in London, paukte Gilbert fleißig spanisch und lernte auch tanzen. Nach einem kurzen Ausflug auf die iberische Halbinsel wurde sie zu "Maria de los Dolores Porrys y Montez", behauptete, "Ostern 1823 in Sevilla" als Tochter von "Don Montez Gonzalez und Donna Paquita Umbro Sos" geboren worden zu sein, wurde in England jedoch sehr bald als "Hochstaplerin" entlarvt und musste flüchten.

"Ich liebe es, allein zu tanzen"

Mit blühender Einbildungskraft verbreitete die "Montez" die Mär, sie habe schon als Kind in Cadiz "Kastagnetten- und Bolero-Tänze" aufgeführt, sei mit "Zuckerwerk überschüttet" worden und Fandango-Fan geworden: "Ich tanzte nicht mehr auf öffentlichen Plätzen, sondern auf Bällen, zu denen ich geladen wurde. Aber ich brachte in alle regelmäßigen Tänze Verwirrung, ein Geständnis, dessen ich mich nicht schäme, weil ich es von jeher liebte und noch liebe, allein zu tanzen - ja, ich könnte die Musik missen. Der Takt geniert auch - ich liebe die Freiheit über alles."

Als ob ihr Lebenslauf bis dahin nicht schon sehr "global" gewesen wäre - vermutlich hätte sie im 21. Jahrhundert als Vielfliegerin und Jetsetterin Aufsehen erregt - pilgerte sie fortan durch Europa, um reihenweise hochgestellten Persönlichkeiten den Kopf zu verdrehen: In Reuß-Ebersdorf brachte sie den dortigen Fürsten Heinrich in erotische Gefahr, in Berlin gab sie dem preußischen König und dem russischen Zaren eine Kostprobe ihres tänzerischen Könnens, warf einem Offizier ein Champagnerglas an den Kopf und misshandelte einen Polizisten mit einer Reitpeitsche, in Paris sorgte sie für ein tödliches Duell unter ihren Liebhabern, um nur die wichtigsten Affären zu nennen.

Wenn jemals Shakespeares Spruch "Die ganze Welt ist Bühne" auf irgendjemanden zutraf, dann auf sie - und ihre Ausstrahlung reichte offenbar von Indien bis New York, in einer Zeit, als diese Distanzen noch deutlich unfasslicher waren als heute. Und schließlich eilte sie im Oktober 1846 ins beschauliche München, wo sie den Höhepunkt ihrer Karriere als Liebhaberin wie als "Skandalnudel" erleben sollte.