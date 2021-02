Bayerns Museen: Jederzeit bereit zur Öffnung!

Auch wenn die digitalen Kunst- und Kulturangebote ihren Reiz haben: Die Museen in Deutschland wollen schneller raus aus dem Lockdown. In einem Brief an die Kulturverantwortlichen von Bund und Ländern haben sich die Leitungen führender Häuser für eine Öffnung stark gemacht. Man könne für den Hunger auf Kultur ein Angebot machen, ohne die gesellschaftliche Solidarität in Frage zu stellen, heißt es in dem Schreiben. Unterzeichnet ist der Brief von mehr als 50 Männern und Frauen, die Museen in Deutschland leiten. Unter anderem auch von Bernhard Maaz, dem Leiter der Bayerischen Staatsgemäldesammlungen. Der Kunsthistoriker ist verantwortlich für eine der größten Sammlungen in Europa. BR-Kulturredakteur Stefan Mekisa hat mit ihm im B5-Thema des Tages gesprochen:

Herr Maaz, man hat den Eindruck, die deutschen Museen fühlten sich aufgrund des Lockdowns und der Dauerschließung stark benachteiligt...

Bernhard Maaz, Generaldirektor der Bayerischen Staatsgemäldesammlungen: "Museen sind nicht ungerecht behandelt worden. Sie möchten gerne aufmachen. Wir sehen, dass die Dinge sich erfreulich entwickeln. Und wir haben uns Gedanken gemacht: Wie schnell und wie vorsichtig können wir öffnen? Seit November gibt es einmal im Monat eine Abstimmung mit dem Ministerium. Gleichwohl: Wir müssen darauf aufmerksam machen, dass die Museen erstens Orte der Bildung sind. Zweitens in der Regel gute klimatechnische Voraussetzungen haben. Drittens hochperfektionierte Hygienekonzepte entwickelt haben seit Mai 2020. Und viertens, dass wir auch touristische Faktoren sind - auch wenn im Moment der globale Tourismus implodiert ist. Wir sind Destinationen für den Münchner, für den Bayern, für die Deutschen. Und es ist ganz wichtig, dass diese Dinge alle in die Betrachtung einbezogen werden. Darum geht es uns als Direktorinnen und Direktoren. Und ich freue mich, dass dieses Gespräch im Moment so intensiv geführt wird.

Sie haben gerade angesprochen, dass es regelmäßige Konsultationen mit dem Kunstministerium, insbesondere mit Bernd Sibler, gibt. Kann man da irgendetwas aus dem Nähkästchen plaudern? Ist der Politik bewusst, dass die Museen wahrscheinlich unter den ersten Kulturinstitutionen sein sollten, wenn es mal wieder an Wiedereröffnungen geht?

Nun kann ich nicht als ein Minister sprechen. Das wäre ja anmaßend. Aber ich kann Folgendes sagen: Wir sind uns einig, dass es bedauerlich ist, dass die Museen geschlossen sein müssen und dass wir uns bemühen, alsbald zu öffnen. Aber da sind höhere Mächte der Virologie, der Gesellschaft, der Berücksichtigung von Kontaktbeschränkungen am Wirken. Aber sich genau darüber auszutauschen, halte ich für einen Gewinn.