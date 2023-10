Artikel mit Bild-Inhalten Bildbeitrag

Bayerns letzte Wiesn – der Dingolfinger Kirta beginnt

So langsam ist Schluss – die Volksfestzeit verabschiedet sich noch einmal mit einem Paukenschlag: In Dingolfing beginnt der Kirta. An den sechs Tagen werden wieder Hunderttausend Besucher erwartet.