Bayerns Kunstminister verspricht bessere Hilfe für Kultur

Trotz der fallenden Corona-Regeln und der damit einhergehenden Lockerungen für Kulturbetriebe hat Bayerns neuer Kunstminister Markus Blume (CSU) der Kultur bessere Unterstützung versprochen.

Zukünftig wolle er dafür sorgen, dass in einer möglichen nächsten Corona-Welle die Kulturbranche mit der gleichen Selbstverständlichkeit zu ihrem Recht komme, wie das in anderen Gesellschafts- und Lebensbereichen auch der Fall sei, so Blume auf einer Podiumsdiskussion des Verbands der Münchner Kulturveranstalter.

Mehrere Konzertveranstalter und Clubbetreiber äußern Zukunftssorgen

Nach zwei Jahren Corona-Pandemie tut sich die Branche nach eigener Aussage schwer, wieder Fuß zu fassen. Es fehle an Personal, komplizierte Förderanträge würden erst spät bewilligt. Aber vor allem trauten sich noch kaum Besucher in die Clubs.

Das Vertrauen sei weg, was an der Ungleichbehandlung von Seiten des Freistaats liege, findet Christian Kiesler von Target Concerts. Der Frust bei dem Konzertveranstalter ist hoch. Während die Wirte in der Pandemie sofort Gäste ohne Obergrenze bewirten durften, hätten er und seine Kollegen mit leeren Clubs und Konzerthäusern zu kämpfen gehabt.

Bürgermeisterin Habenschaden: Ungleichbehandlung muss aufhören

Kunst und Kultur würden in den politischen Debatten immer als Freizeitgestaltung, als "nice to have" dargestellt, kritisierte auch Münchens zweite Bürgermeisterin Kathrin Habenschaden (Grüne). Das Gegenteil sei aber der Fall, so Habenschaden: Kunst und Kultur seien eine Branche mit hoher Wertschöpfung, mit hoher Angestelltenquote, die viele wichtige Faktoren gerade für eine Stadt wie München besitze und deswegen müsse die Ungleichbehandlung im Vergleich zu anderen Branchen aufhören.

Besucher und Gäste bleiben trotz Lockerungen aus

Trotz der neuen Lockerungen kämpfen Kulturbetriebe ums Überleben. Der Grund: Viele ehemalige Gäste und Besucher trauten sich noch nicht die neue Freiheit in Clubs und Konzerten zu genießen, so berichten die Kulturschaffenden übereinstimmend.

Der Besuch von Kultureinrichtungen sei in den letzten beiden Jahren immer wieder als gefährlich dargestellt worden, sogar als andere Branchen längst wieder geöffnet hatten, kritisierte Konzertveranstalter Nepomuk Schessl. Hier müsse mit Hygienekonzepten von Seiten der Veranstalter nun ganz neues Vertrauen geschaffen werden.

Für eine mögliche neue Welle im Herbst hoffen die Veranstalter auf neue Kampagnen, die sie gern in Zusammenarbeit mit Stadt und dem Freistaat initiieren wollen.

Forderung: Planungssicherheit und bessere Kommunikation

Im Hinblick auf die Buchungen von Künstlerinnen und Künstlern müsse man jetzt schon wissen, welche Corona-Regeln im Herbst - bei einer möglichen nächsten Corona-Welle - gelten, forderte etwa Peter Fleming vom Münchner Club "Harry Klein".

Auch was die Ausarbeitung von Infektionsschutzverordnungen betrifft, muss der Freistaat nach Ansicht der Kulturveranstalter noch viel besser werden. So seien viele Corona-Regeln für Clubbesitzer unverständlich bis widersprüchlich gewesen. Auf Anfragen von Seiten der Kulturveranstalter hätten die Verantwortlichen in den Behörden teilweise gar nicht reagiert.

Viele Betriebe haben Angst vor Insolvenz

Auch was die Bearbeitung von Förderanträgen betrifft, müsse man in Bayern oft viel länger warten als in anderen Bundesländern, monierte Nepomuk Schessl vom Münchner Konzertveranstalter "MünchenMusik".

In eine ähnliche Richtung ging auch die Kritik von Hans-Georg Stocker, Geschäftsführer des Clubs "Backstage". Er warnte davor, dass aufgrund der sich ständig ändernden Förderkriterien viele Betriebe in Gefahr kämen, mit massiven Rückforderungen von Seiten des Freistaats konfrontiert zu werden und dass dies das Aus für viele Bars und Clubs bedeuten könnte.

Auch hier versprach Kunstminister Markus Blume Besserung, verwies aber zugleich darauf, dass man bei der Bewilligung von Förderanträgen immer vorsichtig sein müsse, um generell Betrug vorzubeugen.

Podiumsdiskussion Teil der Kampagne "100% OFFEN?!"

Die Podiumsdiskussion war die Auftaktveranstaltung zur Kampgange "100% OFFEN?!", mit der Kulturbetriebe ihr Publikum animieren wollen, wieder in die Münchner Kunst- und Kulturszene einzutauchen.

Ab dem 20. März bis zum 24. April öffnen Clubs und Veranstaltungsorte ihre Türen, um zu zeigen, dass Kultureinrichtungen Orte mit guten Hygienekonzepten sind sowie Genuss und geistigen Austausch bieten.